Metallica, Пласидо Доминго, The Cure, Manowar, A-ha, Bon Jovi... Много звезд собираются выступить в России в 2019-м, не всех удалось вместить в обзор, который мы составляли исходя из значимости, уровня артистов и их популярности в нашей стране. У большинства музыкантов, зарубежных и российских, "на ходу" новые альбомы и концертные программы - год обещает быть интересным.

14 апреля, Главclub Green Concert, "Горшенев"

"Горшенев. Начало!" так называется новая программа бывшего лидера "Кукрыниксов". Фото: Олеся Курпяева

Распустив группу "Кукрыниксы", Алексей Горшенев открывает проект имени себя - и этот концерт будет его первым публичным выходом на сцену. По информации из штаба "Горшенева", аккомпанирующий состав уже набран, в группе не будет бас-гитары, и музыка Алексея станет, по словам его менеджеров, "тоньше и точнее". В программе вечера будут и новые песни (одна из них, "Имена", вот-вот выйдет в ротацию), и вещи "Кукрыниксов", не попадавшие в "формат" группы и публике почти неизвестные.

17 апреля, ММДМ, 18 апреля, Санкт-Петербургский театр "Мюзик-Холл", Стэнли Кларк

Кроме бас-гитары Стэнли Кларк играет на контрабасе, фортепиано и ударных. Фото: REUTERS

Мастер боевого кунг-фу так атакует соперников, как Кларк струны бас-гитары, и в эти моменты она звучит, как тамтам, но Стэнли может заставить ее звучать и нежным женским шепотом, и двигателем истребителя. Обладатель 4 Грэмми, партнер всех великих от Куинси Джонса до Пола Маккартни, Стэнли едет в Россию с группой The Stanley Clarke Band и шоу для тех, кто знает толк во фьюжн - смешении джаза с роком, классикой и чем хотите.

15 июня, стадион "Лужники", группа Muse

Лидер Muse Мэттью Беллами очень любит музыку Рахманинова. Фото: EPA

Muse всегда рвутся спасать человечество. В 2016-м в забитом "Олимпийском" группа пела хард-рок из альбома Drones о борьбе за мир, а в новом Simulation Theory, с которым Muse сейчас путешествуют по миру, лидер группы Мэттью Бэллами под электронные барабаны рвется из электронных джунглей в реальный мир и клеймит общество потребления. Музыка у Muse сложная и резкая, в нее надо вслушиваться, всматриваться - и одновременно танцевать.

23 июня, Санкт-Петербург, БКЗ "Октябрьский", 25 июня, Москва Vegas City Hall, Бет Харт

В 2019 г. тур Бет Харт пройдет по Европе, США, Азии и Австралии. Фото: EPA

Главной женщине современного блюза хорошо в России - иначе она б не ехала сюда в четвертый раз за последние пять лет. У нас Бет Харт любят за то, что она поет, как дышит, не жалеет себя ни в студии, ни на сцене, в каждом альбоме по-новому раскрывает свою вокальную мощь, и потому студийные версии ее песен, тех же Jazzman или Your Heart Is As Black As Night не менее чувственны и неистовы, чем концертные. На сей раз мы послушаем Бет в солидных залах с хорошей акустикой: в прежние годы ей давали клубы.

12-14 июля, Парк Горького, рок-фестиваль Park Live

Альбом Prodigy, вышедший в ноябре, называется No Tourists. Фото: EРA

Организаторы Park Live уже на 2/3 сформировали состав участников (в прошлом году в это время знали только про Gorillaz), а во главе списка - группы Prodigy, Bring Me To The Horizon, крутые британские хардкорщики, и 30 Seconds To Mars. Все везут новые альбомы, а у BMTH диск выйдет и вовсе в 2019-м. Пожелаем же зрителям хорошей погоды: в этом году Gorillaz, сыграв всего пару песен, убежали со сцены, спасаясь от ливня - и больше к публике не вышли.

17 октября, Крокус Сити Холл, Пласидо Доминго

77-летний Пласидо Доминго дает сегодня по несколько концертов в неделю. Фото: АР

Маэстро недавно пережил тромбоэмболию, но сегодня находится в отличной форме, отрабатывая концерты на сто процентов, не ограничиваясь дежурным набором оперного гастролера - три арии и номер на бис. В "Крокусе" будут не только дуэты и арии, фрагменты бродвейских мюзиклов и оперетт, но и партии из произведений любимого певцом, чисто испанского, огневого, эмоционального жанра, в котором сплелись венская оперетта и французская комическая опера - сарсуэлы. В России эта музыка почти неизвестна.

21 июля, стадион "Лужники", группа Metallica

Песня Hardwired с последнего альбома "Металлики" номинирована на Грэмми в номинации "Лучшая рок-песня". Фото: АР

Наконец-то Москва вживую услышит новые песни с альбома Hardwired... To Self-Destruct - на концерте, который группа даст в Москве в рамках WorldWired Tour. И посмотрит, как себя чувствуют новые Atlas, Rise и Confusion рядом с Master of Puppets, Enter Sandman и другой хитовой эпикой. В сет-листе тура новых - отличных! - песен всего 4 из 18. Джеймс Хэтфилд, лидер группы, сетует, что не может ставить в программу больше нового материала: сет-лист не резиновый, а публике хочется услышать любимое. Что ж, это всегда было проблемой великих групп.