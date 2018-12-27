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27.12.2018 11:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Мать и трое детей пострадали в ДТП в Иванове

Текст: Анна Скудаева (Иваново)
Фото: УМВД по Ивановской области Фото: УМВД по Ивановской области
Фото: УМВД по Ивановской области

Женщина и трое детей попали в больницу в результате столкновения двух легковушек в Иванове, сообщает региональное УМВД.

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ДТП на улице Лежневской в Иванове произошло около 8.30 утра 27 декабря. По данным полиции, водитель автомобиля ВАЗ-21012 при повороте на улицу Профессиональную нарушил правила дорожного движения при пересечении перекрестка.

- Водитель не уступил дорогу ехавшему во встречном направлении по улице Лежневской автомашине Renault Duster. В результате внедорожник врезался в правую заднюю дверь автомобиля отечественного производства. На момент ДТП в салоне ВАЗа находились трое детей. Все они получили травмы и доставлены в больницу, - сообщили в УМВД.

Самые тяжелые травмы получила мать пострадавших детей. Отец малышей, находившийся за рулем ВАЗа, во время аварии не пострадал.

Обеим машинам, попавшим в ДТП, предстоит серьезный ремонт.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.

В УМВД отметили, что для перевозки детей в салоне отечественного авто имелось лишь одно автокресло.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ивановская область Иваново
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