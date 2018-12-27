Музеи, подведомственные столичному департаменту культуры, в новогодние праздники по традиции будут работать бесплатно. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Двери для всех желающих со 2 по 8 января откроют 83 городских музея и выставочных зала. В новогоднем списке, например, Музей Москвы, Мемориальный музей космонавтики, Дом Гоголя. Экспозиции станут бесплатными на семь дней. Некоторые музеи готовят тематические мастер-классы, экскурсии и квесты. "Чтобы горожанам и туристам было проще выбрать самое интересное, мы разработали три маршрута по значимым выставкам", - рассказал генеральный директор "Мосгортура" Василий Овчинников. По его словам, любая прогулка, если вычесть отсюда музеи, займет от 25 минут до часа. Первый маршрут - от Остоженки до Крымского Вала. Начать предлагают с Мультимедиа Арт Музея, а после советуют заглянуть в Дом Тургенева и Музей Москвы. Если останутся силы, имеет смысл "финишировать" на катке Парка Горького.

Еще вариант - можно стартовать в музее Пушкина на Пречистенке, а потом забежать в Музей современного искусства, где открыта первая за 25 лет московская выставка Михаила Шемякина. Вдобавок зайти в "Манеж" и парк "Зарядье". Третий маршрут начинается в Музее истории зоопарка на Большой Грузинской улице. По пути можно посетить Биологический музей имени Тимирязева, опять же Музей современного искусства, а напоследок - Музей Булгакова. По словам заммэра Натальи Сергуниной, в прошлые новогодние праздники в столичных музеях успели побывать более миллиона человек. В этот раз, уверена она, цифра будет не меньше.

Двери для всех желающих со 2 по 8 января откроют 83 городских музея и выставочных зала, в том числе музеи Москвы, Пушкина и современного искусства

Музейные экспозиции вам скучны? На этот случай есть запасной вариант - 13 кинотеатров городской сети "Москино" готовы устроить бесплатные кинопоказы. Даты те же самые: 2-8 января. Обещают "крутить" затертые до дыр, но все же любимые советские фильмы. Праздничное "меню" обширно: от красивой "Сказки странствий", язвительного "Гаража" до знакомых наизусть комедий Гайдая, Данелии и Рязанова. Маленькие зрители увидят на экранах "Золушку", "Чука и Гека", "Старика Хоттабыча" и "Снежную королеву".

Кстати

Полный список музеев, которые со 2 по 8 января будут работать бесплатно, можно найти на портале mos.ru. Программа же кинопоказов сети "Москино" размещена на сайте.