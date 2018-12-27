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27.12.2018 12:26
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Режим работы МЦК изменится с 29 декабря по 8 января

Текст: Иван Пышечкин
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

В новогодние праздники изменится график движения поездов на Московском центральном кольце, сообщает пресс-служба МЖД.

На новогодних каникулах будут закрыты участки двух линий метро Москвы

В субботу, 29 декабря для "Ласточек" будет введен режим рабочего дня. Поезда будут ходить с 5-минутным интервалом с 07:30 до 11:30 и с 16:00 до 21:00. В остальное время составы будут курсировать с интервалом 10 минут.

А с 30 декабря по 8 января для поездов уже вводится график выходного дня с 5-минутным интервалом с 12:30 до 18:00, в остальное время "Ласточки" будут появляться на станциях каждые 10 минут.

В новогоднюю ночь МЦК, как и столичная подземка, не закроется. Поезда будут перевозить пассажиров круглые сутки.

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