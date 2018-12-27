Режиссер рассказал о пользе театра для души

Театр помогает россиянам справиться с хандрой и депрессией, считает народный артист России, режиссер Андрей Житинкин.

По его словам, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, на спектакли приходит много зрителей. "Залы полные, это очень хорошие тенденции, хотя философы и говорят, что в кризис так всегда бывает", - цитирует его "Вечерняя Москва".

Режиссер отметил, что театральное искусство спасает души людей и помогает справиться с депрессией. Он вспомнил случай, когда женщина поблагодарила его после спектакля за то, что смогла справиться со своим душевным состоянием. "Для режиссера большего комплимента просто невозможно получить", - сказал Житинкин.