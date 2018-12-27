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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Праздник на миллион

Родину российской Снегурочки посетил юбилейный турист
Текст: Анна Скудаева (Кострома)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия №7756 (293)
В регионах Центральной России официально стартовали новогодние мероприятия. В рамках ежегодного турне российский Дед Мороз посетил Кострому, где находится резиденция сказочной Снегурочки. Новогодние персонажи зажгли огни на елках и поздравили приехавшего в город миллионного туриста.

В канун новогодних праздников города Центральной России стали местом притяжения отечественных и зарубежных туристов. На улицах и площадях появились ярко украшенные новогодние елки, открылись тематические зимние ярмарки. Официальной новогодней столицей России в этом году стала Тула, где по этому случаю с седьмого декабря начало работать специальное экскурсионное такси.

Фото: Depositphotos
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По данным Ассоциации туроператоров России, наряду с вотчиной Деда Мороза Великим Устюгом и традиционно популярными столичными городами - Москвой и Санкт-Петербургом - в число лидеров по числу новогодних запросов путешественников вошли Суздаль, Углич, Вологда, Казань и Кострома, где работает резиденция российской Снегурочки.

Официальные праздничные мероприятия в Костроме начались 22 декабря с визита российского Деда Мороза. Здесь зимнего волшебника встретила его внучка - Снегурочка. Сказочные персонажи побывали в нескольких микрорайонах города, где вместе с самыми маленькими и взрослыми костромичами зажгли огни на елках.

Путешественница получила годовой абрнемент на посещение всех музеев и объектов показа в регионе

Главные торжества развернулись вечером на Сусанинской площади. Поприветствовать Деда Мороза и Снегурочку пришли сотни горожан. По подсчетам костромских властей, именно 22 декабря в Кострому прибыл юбилейный, миллионный по счету турист.

- Им стала жительница города Дубны Московской области Ирина Сажина. Торжественно, на главной новогодней сцене города, гостью поздравили Дед Мороз и Снегурочка, - уточнили в костромской администрации.

Фото: depositphotos.com
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Из рук главы города удачливая путешественница получила сертификат на бесплатное посещение всех музеев и объектов показа в регионе, который будет действителен в течение всего будущего года.

После церемонии вручения подарков участники праздника зажгли огни на главной елке Костромы, дав старт остальным новогодним мероприятиям.

В предновогодние дни и во время зимних каникул жителей и гостей Костромы ждут праздничные представления, экскурсии в "Терем" и "Резиденцию Снегурочки", квесты, многочисленные интерактивные развлекательные программы. Они пройдут на открытых площадках, в детских учреждениях культуры и домах творчества.

Фото: РИА Новости
Главные причины выйти из дома в новогоднюю ночь

Ремесленники и рестораторы в Костроме приглашают желающих принять участие в мастер-классах по изготовлению новогодних сувениров, росписи деревянных и глиняных игрушек, а также попробовать свои силы в приготовлении домашнего сыра и шоколадных трюфелей.

На центральной площади Костромы на время школьных каникул появился парк детских аттракционов и большая сцена. Представления на ней будут идти ежедневно со второго по шестое января. Завершатся праздники традиционным шуточным забегом в русских валенках седьмого января.

Между тем

По данным администрации региона, бренд "Кострома - родина Снегурочки" оказался одним из самых успешных и узнаваемых проектов в истории области. При этом специалисты отмечали, что шесть лет назад развитие туристической сферы в Костроме серьезно сдерживал дефицит доступной инфраструктуры для путешественников: туристам негде было остановиться. Чтобы попасть на новогодние праздники в Кострому, туристы начинали бронировать туры еще в августе. Чтобы устранить этот пробел, власти начали активно выделять участки в различных частях города под строительство объектов гостеприимства. Результат не заставил себя ждать. Только за последние два года в Костроме открылось более десяти отелей, хостелов и гостевых домов с фондом более 150 номеров.

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