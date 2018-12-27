Шестеро детей пострадали в ДТП со школьным автобусом под Брянском

Двое взрослых и шестеро детей пострадали в автоаварии с участием школьного автобуса на трассе в Брянской области, сообщает ТАСС.

По данным ГИБДД, утром 27 декабря на 392 километре федеральной трассы М-3 "Украина" столкнулись три транспортных средства: автокран и два автобуса. Первыми столкнулись автокран КамАЗ и минивэн Opel Vivaro, следовавшие в попутном направлении.

После удара Opel вынесло на встречную полосу, где он протаранил школьный автобус Peugeot Boxter, принадлежащий школе деревни Щегловска Брянской области.

- В результате аварии водитель автомобиля Opel и его пассажир, а также шестеро детей получили телесные повреждения, - говорится в сообщении.

Как уточнили в полиции, дети направлялись на экскурсию в музей-усадьбу драматурга Алексея Толстого. Всего в автобусе ехали 19 школьников в возрасте от девяти до 15 лет. С ребятами были двое сопровождающих.