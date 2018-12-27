Сколько будут платить воронежцы за вывоз бытовых отходов

В Воронежской области решили смягчить переход на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Правила - и тарифы для населения - должны измениться с первого января по всей стране. Но пока реформа затронет в регионе лишь один из восьми кластеров, самый крупный. В него входит Воронеж, Нововоронеж и семь сельских районов.

Контролировать здесь всю цепочку от сбора до захоронения мусора будет компания "Экотехнологии". Тариф на 2019 год для нее утвержден в размере 591,14 рубля за кубометр. В эту сумму, помимо расходов на обращение с отходами, вошла плата за негативное воздействие на окружающую среду (раньше ее вносили только юрлица), НДС - 20 процентов, которым теперь облагается услуга, а также средства на печать и рассылку квитанций (1,7 процента, или 8,23 рубля).

До 2019 года плата зависела от количества квадратных метров в квартире, по новым правилам она будет взиматься с каждого жильца с учетом областного норматива накопления ТКО. В многоквартирных домах Воронежа норматив составляет 3,355 кубометра в год на человека, в частных - 3,215 (419,71 и 462,15 килограмма соответственно). Обитатели населенных пунктов, где сбор и вывоз ТКО прежде организован не был (а значит, не взималась и плата), должны будут заключить договор с регоператором.

Ранее плата зависела от количества квадратных метров в квартире, по новым правилам она будет взиматься с каждого жильца

Если сделать расчет для условной 50-метровой квартиры в многоэтажке Воронежа, то за вывоз мусора в ноябре ее владельцу начисляли всего около 160 рублей (в составе услуги по содержанию жилья), а за январь придется отдать по 165 рублей с одного проживающего. Для семьи из трех человек платеж, таким образом, утроится.

Однако до конца года власти надеются уменьшить норматив накопления отходов, чтобы ежемесячная плата выросла не более чем на пять процентов.

- Несмотря на объективные предпосылки к увеличению тарифа, мы решили, что в переходный период сумму самого платежа надо сохранить на текущем уровне, - объяснил губернатор Александр Гусев. - В большинстве наших районов мусор продолжат вывозить на те же полигоны, что и прежде. Возможно, просто сменятся фирмы, которые этим занимаются.

Для сравнения: на Тамбовщине оператор по обращению с ТКО будет всего один. Для него установили предельный тариф в размере 580,29 рубля за кубометр мусора. Норматив накопления ТКО здесь для областного центра выше, чем для сельской местности, а для жителей коттеджей - выше, чем для квартир в многоэтажках. Чиновники уверяют, что в 2019 году ежемесячный платеж для проживающих в частных домах станет меньше. В целом плата понизится в Инжавинском, Моршанском, Мучкапском и Сосновском районах. В Знаменском, Ржаксинском и Тамбовском она практически не изменится, в Мордовском, Пичаевском и Токаревском - увеличится. Наибольший рост произойдет у больших семей, живущих в многоквартирных домах в Тамбове, ведь им придется отдавать по 116 рублей "с носа" (норматив накопления ТКО - 0,2 кубометра в год). В индивидуальном доме плата составит 133,47 рубля с человека при нормативе накопления 0,23 "куба".

Прямая речь

Александр Гусев, губернатор Воронежской области:

- Нам предстоит навести порядок в тарифном регулировании. Судя по количеству судебных решений, вынесенных в адрес профильного областного управления, там не сверяют соответствие фактических затрат тому, что прописано в тарифном соглашении. Хотя такой анализ должен вестись оперативно. Например, постоянно идут суды с "ТНС-Энерго" по тарифам, которые были утверждены три года назад и затем привлекли внимание ФАС.

Тем временем

Тамбовские власти обещали закрыть полигон ООО "Бастион". Он расположен очень близко к райцентру Дмитриевка. Местные жители возмущены санитарной обстановкой и тем, что рядом с действующей площадкой планировалось открыть новую - куда с первого января должно поступать две трети образующегося в регионе мусора. Областные чиновники обсудят проблему с активистами из Дмитриевки до конца года.