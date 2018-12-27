В центре Москвы пассажир зарезал таксиста

Жестокое убийство таксиста совершено в центре Москвы. Подозреваемый задержан и уже доставлен к следователям.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве, преступление было совершено на улице Крымский вал. Прямо посреди проезжей части пассажир набросился на мужчину за рулем. Подозреваемый ударил водителя ножом в шею, он скончался на месте.

Оперативники быстро задержали пассажира. Он признался, что схватился за оружие из-за незначительной ссоры. По предварительным данным, у него просто не хватило денег за проезд, и он решил расправиться с таксистом. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ - "Убийство".