Новости

Беспилотный боевой модуль для борьбы с дронами создадут в России 12:35
СМИ: Марат Башаров опять избил новую жену 12:30
Режим работы МЦК изменится с 29 декабря по 8 января 12:26
Видео: Новый летающий танкер РФ показали изнутри 12:20
Петербургское управление МЧС названо лучшим в стране 12:19
Международный финансовый конгресс состоится в июле 2019 года 12:16
В Сибири доказали возможность создания плазменного двигателя 12:15
МИД РФ: Причины вывода войск США из Сирии остаются неизвестными 12:14
В центре Москвы пассажир зарезал таксиста 12:12
СК уточнил число погибших при пожаре в Ростовской области 12:08
В Приамурье рассказали о новых случаях заражения детей гепатитом С 12:06
МВД предложило ввести бессрочный вид на жительство для иностранцев 12:00
СМИ: США и Китай в январе проведут торговые переговоры 11:58
В Башкирии приостановили работу завода из-за вредных выбросов 11:55
9 команд РФ примут участие в студенческом ЧМ по спортивному программированию 11:50
Мать и трое детей пострадали в ДТП в Иванове 11:44
Житель Тюмени спас мальчика, заблудившегося в 35-градусный мороз 11:42
В Петербурге полиция объявила в розыск груз репчатого лука 11:40
Калининградца будут судить за отравление 54 студентов стройотряда 11:38
Снайперы-миротворцы ЦВО научились вести "гуманный огонь" 11:33
Ведущие "Орла и Решки" заявили о закрытии проекта 11:33
"ГАЗель" получит подушки безопасности в 2019 году 11:33
Хабаровчанин взорвал боевую гранату на территории торговой базы 11:32
Средний размер ипотечного кредита достиг "рекордных" значений 11:27
Ушанки, медведь, водка: вышел трейлер комедии "Как я стал русским" 11:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пенсии: кому и сколько прибавят
Пенсии: кому и сколько прибавят
ВС разъяснил, когда водителя нельзя наказать за грязные номера
ВС разъяснил, когда водителя нельзя наказать за грязные номера
28 декабря - пресс-конференция "Погода на Новый год и Рождество"
28 декабря - пресс-конференция "Погода на Новый год и Рождество"
27.12.2018 12:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В центре Москвы пассажир зарезал таксиста

Текст: Сергей Бабкин

Жестокое убийство таксиста совершено в центре Москвы. Подозреваемый задержан и уже доставлен к следователям.

Житель Ноябрьска напал на инспектора ДПС в служебной машине

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве, преступление было совершено на улице Крымский вал. Прямо посреди проезжей части пассажир набросился на мужчину за рулем. Подозреваемый ударил водителя ножом в шею, он скончался на месте.

Подозреваемый в убийстве 16-летней спортсменки рассказал о мотивах

Оперативники быстро задержали пассажира. Он признался, что схватился за оружие из-за незначительной ссоры. По предварительным данным, у него просто не хватило денег за проезд, и он решил расправиться с таксистом. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ - "Убийство".

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Матвиенко: России удалось не допустить разгрома сирийского государства
Косачев: Трамп пытается "усидеть на двух стульях"
Представитель сил безопасности Израиля подтвердил авиаобстрел САР
Трамп: США не могут оставаться мировыми полицейскими
СК займется проверкой качества следствия