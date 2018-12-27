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В Калуге прошел благотворительный бал

26 декабря в Калужской областной филармонии прошел ежегодный новогодний благотворительный бал-карнавал для активистов территориальных общин. Организовали мероприятие депутаты городской думы города Калуги Сергей Павлов, Вячеслав Лаврецов, Андрей Макаров, Виктор Борсук, Евгений Каменарович и Константин Сотсков совместно с городскими управлениями культуры, социальной защиты и по работе с населением.
Фото: Калужская городская Дума Фото: Калужская городская Дума
Фото: Калужская городская Дума

Было приглашено более 700 гостей, некоторые пришли в новогодних нарядах и участвовали в конкурсе на лучший карнавальный костюм. Перед началом концертной программы приглашенные получили сладкие подарки, пообщались друг с другом и депутатами. Любой желающий мог сфотографироваться на память с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Фото: Калужская городская Дума
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"Шестой раз мы проводим такой новогодний праздник, бал-карнавал для активистов ТОСов. Прежде всего, это мероприятие дает людям возможность встретиться и пообщаться, потанцевать и послушать замечательные калужские коллективы и, конечно, получить новогоднее настроение, - рассказал заместитель председателя городской думы города Калуги Сергей Павлов. - Работа территориальных общин - это мостик, соединяющий население и представительную и исполнительную власть. С каждым годом мы совершенствуем нашу работу, в следующем году мы откроем центр ТОС "Площадь Московская", где будем обучать компьютерной грамоте людей старшего поколения".

"Сейчас много обсуждают важность территориальных общин и их развития. ТОСы показали свою продуктивность в решении тех задач, что стоят перед городом. И мы, депутаты, используем все возможности, чтоб организовать для активистов праздничные мероприятия и концертные программы, приуроченные к Новому году, 23 февраля, 8 марта. Это своего рода поощрение для активистов", - поделился депутат Городской Думы Евгений Каменарович.

Прекрасным подарком калужанам стал праздничный концерт с участием творческих коллективов Калуги, в ходе которого гостей поздравили песнями и танцами Деды Морозы из разных стран.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги
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