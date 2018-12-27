Новости

Матвиенко: Власти примут все меры для обеспечения роста зарплат россиян 20:14
В Москве автохам не выпустил на выезд "скорую помощь" 20:07
Песков пришел на премьеру шоу Навки "Аленький цветочек" 19:59
Регистрация на авиарейсах Южной Кореи будет без удостоверений личности 19:58
Матвиенко: За показатели по нацпроектам будут строго спрашивать 19:52
Капитаном команды Столичного дивизиона в Матче звезд НХЛ будет Овечкин 19:16
СМИ: Военные Южной Кореи перестанут называть армию КНДР "врагом" 19:16
СМИ запутались в избитых женах актера Марата Башарова 18:30
Ростуризм изменит систему мониторинга финансового состояния туроператоров 18:20
Минтранс: К 2035 году вложения в Крымский мост окупятся 18:18
Депутаты Махачкалы освободили от должности осужденного мэра 18:14
Россиянин погиб на заводе в Корее 18:10
В 2018 году транспортная подвижность населения выросла на 3,7 процента 18:00
Норвежская прыгунья с трамплина умерла в возрасте 17 лет 17:58
Российские бронетракторы отправят за рубеж 17:57
Медики опасаются возникновения эпидемии кори в Македонии 17:48
В App Store появился "двойник" налогового приложения для самозанятых 17:42
В Ханты-Мансийске экстренно сел летевший в Москву самолет 17:38
Главы московских структур и ведомств рассказали о новогодних чудесах 17:28
Грызлов: Украина не выполнила обязательства по обмену пленных в Донбассе 17:23
В новогодние праздники ВДНХ изменит график работы площадок 17:22
Ученые предложили добывать для Крыма воду из ветра 17:18
Стала известна скорость "Авангарда" в ходе испытаний 17:12
Уходящий год оказался в Петербурге самым засушливым с начала века 17:00
Режиссер рассказал о пользе театра для души 16:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пенсии: кому и сколько прибавят
Пенсии: кому и сколько прибавят
Чему нас научил 2018 год
Чему нас научил 2018 год
28 декабря - пресс-конференция "Погода на Новый год и Рождество"
28 декабря - пресс-конференция "Погода на Новый год и Рождество"
27.12.2018 20:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве автохам не выпустил на выезд "скорую помощь"

Текст: Сергей Бабкин

Московский водитель заблокировал машину детской реанимации, которая отправлялась на выезд из больницы. Все детали инцидента выяснят сотрудники СК.

В Москве иномарка заблокировала "скорую помощь" на ТТК

Видео, где запечатлена сцена у ворот больницы имени святого Владимира, попало в один из популярных пабликов. У ворот клиники на пути реанимобиля встал белый Kia. Охранники больницы потребовали освободить проезд, но водитель затеял с ними потасовку.

Как сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК, по факту публикации началась доследственная проверка. По ее итогам будет решено, есть ли основания для уголовного дела.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Владимир Путин назвал задачи по поддержке волонтерства
МИД РФ: Причины вывода войск США из Сирии остаются неизвестными
Для чего нужен выведенный на орбиту спутник "Канопус"
Матвиенко: России удалось не допустить разгрома сирийского государства
Косачев: Трамп пытается "усидеть на двух стульях"