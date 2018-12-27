В Москве автохам не выпустил на выезд "скорую помощь"

Московский водитель заблокировал машину детской реанимации, которая отправлялась на выезд из больницы. Все детали инцидента выяснят сотрудники СК.

Видео, где запечатлена сцена у ворот больницы имени святого Владимира, попало в один из популярных пабликов. У ворот клиники на пути реанимобиля встал белый Kia. Охранники больницы потребовали освободить проезд, но водитель затеял с ними потасовку.

Как сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК, по факту публикации началась доследственная проверка. По ее итогам будет решено, есть ли основания для уголовного дела.