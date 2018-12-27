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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве девушка на Audi пропала, взяв попутчика у метро

Текст: Сергей Бабкин

Молодая жительница Тулы бесследно исчезла, выехав из Москвы в родной город на собственном Audi A4. Следователи возбудили уголовное дело: стало известно, что 29-летняя Ирина Ахматова взяла попутчика у метро и через некоторое время перестала выходить на связь.

Заявление о безвестном исчезновении женщины было подано в четверг, сообщили в пресс-службе ГСУ СК столицы. По поручению и.о. главы управления Андрея Стрижова, дело возбудили по статье 105 УК РФ "Убийство".

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Стало известно, что девушка выехала из столицы на личной иномарке еще 23 декабря. Ирина была зарегистрирована в сервисе для поиска попутчиков и подсадила мужчину у метро. Потом направилась в сторону Московской области и исчезла.

По данным поискового отряда "Лиза Алерт", Ирина была одета в брендированную одежду Burger King. Телефон ее в последний раз включался в Серпухове.

А похожую машину шоколадного цвета нашли в Ярославле. Правда, номеров на ней нет. СК продолжает расследование резонансного преступления.

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