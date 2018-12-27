В Москве девушка на Audi пропала, взяв попутчика у метро

Молодая жительница Тулы бесследно исчезла, выехав из Москвы в родной город на собственном Audi A4. Следователи возбудили уголовное дело: стало известно, что 29-летняя Ирина Ахматова взяла попутчика у метро и через некоторое время перестала выходить на связь.

Заявление о безвестном исчезновении женщины было подано в четверг, сообщили в пресс-службе ГСУ СК столицы. По поручению и.о. главы управления Андрея Стрижова, дело возбудили по статье 105 УК РФ "Убийство".

Стало известно, что девушка выехала из столицы на личной иномарке еще 23 декабря. Ирина была зарегистрирована в сервисе для поиска попутчиков и подсадила мужчину у метро. Потом направилась в сторону Московской области и исчезла.

По данным поискового отряда "Лиза Алерт", Ирина была одета в брендированную одежду Burger King. Телефон ее в последний раз включался в Серпухове.

А похожую машину шоколадного цвета нашли в Ярославле. Правда, номеров на ней нет. СК продолжает расследование резонансного преступления.