В новогодние праздники ВДНХ изменит график работы площадок

Территория ВДНХ в новогодние будет открыта для посетителей круглосуточно, но при этом будет скорректирован график работы ряда площадок, сообщает m24.ru со ссылкой на пресс-службу выставки.

Так, в частности, катки "Цветник" и "Ракета" 31 декабря будут работать с 17:30 до 20:00, а затем - с 21:00 до 03:00.

При этом детская площадка будет закрыта. Ряд площадок - "Юкигассен" (площадка для командной игры в снежки из Японии), Снежный городок, горка "Север" и павильон "Керлинг" - можно будет посещать с 11:00 31 декабря до 03:00 1 января. После этого будет перерыв, а с полудня 1 октября катки и горки начнут снова работать.

Отмечается также, что с с 30 декабря по 8 января можно будет посетить новогоднюю ярмарку, которая будет работать работает с 10:00 до 23:00 на площади Промышленности, а с 10:00 до 22:00 - рядом с "Москвариумом".

В особом режиме будут функционировать экспозиции и образовательные центры ВДНХ. 31 декабря и 1 января они будут закрыты, но уже со 2 января начнут свою работу в режиме 11:00-22:00.