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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

"Экстази" поставили на поток

В Подмосковье накрыли наркофабрику
Текст: Владимир Богданов
Российская газета - Федеральный выпуск №7757 (294)
Столичные полицейские ликвидировали в Подмосковье крупнейшую за последнее время нарколабораторию, гнавшую зелье чуть ли не в промышленных объемах. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

- По имеющимся данным, в лаборатории производилось ежесуточно до 25 тысяч таблеток наркотика МДМА, более известного как "экстази". Дурь перевозили поездами и самолетами в различные регионы России. Продажей яда через интернет-магазин занималась межрегиональная организованная группа, - рассказала Волк.

По ее словам, операция стартовала после задержания в поезде "Москва-Астрахань" наркокурьера, у которого нашли свыше 200 граммов "экстази". Тот сразу сознался, что возил в Астрахань наркотики, которые получал от владельцев наркомагазина.

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Через него вышли и на частный дом в Подмосковье, где была обнаружена нарколаборатория. Там изъяли свыше 30 килограммов порошкообразного вещества, канистры с жидкостью, электронные весы, респираторы и оборудование для изготовления таблеток. Все изъятое находится на экспертизе.

Уже задержаны трое подозреваемых, в квартирах которых обнаружено более 9 килограммов МДМА и метамфетамина, а также около 1,5 килограмма гашиша и марихуаны. Всего было изъято свыше 15 килограммов смертельного зелья и более 30 килограммов сырья для производства дури.

В отношении пока троих владельцев криминального интернет-магазина возбуждены уголовные дела по статье УК - незаконные производство, сбыт запрещенных веществ. Им грозит лет 20 провести за решеткой. Или сесть пожизненно.

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