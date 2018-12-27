В Подмосковье обнаружена крупнейшая нарколаборатория

Своеобразный подарок к Новому Году сделали столичные полицейские. Они ликвидировали в Московской области крупнейшую за последнее время нарколабораторию по производству синтетических наркотиков. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

- По имеющимся данным, в лаборатории производилось ежесуточно до 25 тысяч таблеток МДМА, более известны как "экстази", - рассказала Волк.

В МВД отметили, что произведенные наркотики распространялись межрегиональной организованной преступной группой.

"В отношении троих фигурантов следственным отделом Астраханского ЛО МВД России на транспорте УТ МВД России по ПФО возбуждены уголовные дела по статье УК "незаконные производство, сбыт или пересылка запрещенных веществ", - добавила Волк.

Задержанных арестовали, в квартирах подозреваемых проведены обыски. Было изъято свыше 15 килограмм наркотических средств и более 30 килограмм сырья для их производства.

Отмечается, что спецоперация началась с задержания оперативниками в поезде "Москва-Астрахань" 30-летнего пассажира, у которого нашли более 200 грамм наркотика.

Выяснилось, что задержаный является наркокурьером. Довольно быстро сыщики вышли и на частный дом в Подмосковье, где была обнаружена нарколаборатория.

Как отметила Волк, благодаря этому была пресечена деятельность межрегиональной организованной группы, занимавшейся сбытом наркотиков в особо крупном размере. Всем подозреваемым может грозить до 20 лет лишения свободы.

Буквально накануне ростовские полицейские задержали мужчину, перевозившего из Московской области в Краснодарский край крупную партию синтетических наркотиков. По информации пресс-службы областной полиции, подозреваемый сразу сознался, что перевозил дурь для дальнейшего сбыта.

Он арестован. Ему грозит лет 20 провести за решеткой. Сейчас столичные оперативники выясняют каналы поставок синтетики. В настоящее время мужчина заключен под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).