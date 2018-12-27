У деревни Подосинки в Тульской области сегодня торжественно откроют новый мост через реку Шиворонь. А накануне там провели технические испытания.

Начальник управления транспортного обеспечения Западного военного округа капитан первого ранга Игорь Баранов внимательно осмотрел построенную в ходе учений переправу и дал отмашку: "Поехали". Колонна тяжелых "КАМАЗов" двинулась на мост. Многотонные машины одна за другой переправлялись на другой берег. Проверку сооружение выдержало на "отлично".

Мост через реку Шиворонь длиной 36 метров и шириной 4 метра можно сдавать в эксплуатацию. Для жителей деревни Подосинки это настоящий праздник. Как рассказал "РГ" глава муниципального образования Бородинское Игорь Миронов, этого события ждали и очень благодарны военным за помощь.

Старый железобетонный мост давно пришел в негодность. Автотранспорту по нему ездить запретили - соответствующая табличка теперь валяется на обочине, да и пешеходным его можно было называть условно. Между тем Подосинки - крупная деревня: 350 дворов, более тысячи жителей. До трассы Тула - Новомосковск напрямую всего несколько километров, но вредная речка Шиворонь заставляла ехать в объезд, а это крюк более 20 километров. "Добротный мост получился. Давно ждали, - говорит Игорь Миронов. - Ограничения по грузоподъемности - 40 тонн. И комбайн пройдет".

Мост через Шиворонь построен отдельным мостостроительным батальоном бригады материально-технического обеспечения Западного военного округа. Помимо самой переправы военные оборудовали и подъездные пути, за что от жителей отдельное "спасибо".

Всего же в Тульской области в ходе тактико-специального учения появились три переправы. Как сообщил Игорь Баранов, помимо моста в Подосинках построен 72-метровый автомобильный мост через реку Плава к населенному пункту Пеньково и 120-метровый мостовой пешеходный переход через реку Дон в Куркинском районе. Сегодня в эксплуатацию сдаются все три.

Предыстория появления мостов такова: тульские власти обратились в Минобороны России с просьбой восстановить транспортную доступность к населенным пунктам. На это было дано "добро". Как пояснил Игорь Баранов, военнослужащим надо повышать боевую подготовку, а заодно для людей хорошее дело сделали. В результате благодаря военным строителям более 15 тысяч человек получают полноценный доступ к социальным объектам, магазинам, учреждениям культуры и быта. На строительство всех трех мостов ушло 20 дней. В учениях было задействовано около 60 военнослужащих - срочников и контрактников, свыше 20 единиц военной и специальной техники.