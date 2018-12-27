Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрела жалобу судьи в отставке.

Ранее Сергей Сидоров из Железногорска Курской области обратился в местную квалифколлегию с просьбой пересмотреть решение о прекращении его полномочий в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Он добровольно ушел в отставку после скандальной драки в его квартире, а через год заявил о том, что это руководство заставило его написать заявление.

Региональная квалифколлегия не поверила версии судьи в отставке и отказала восстановить его в должности. Сидоров обжаловал такое решение в ВККС.

По видео-конференц-связи он рассказал членам высшей квалифколлегии, что начал свою судейскую карьеру в 2008 году с поста мирового судьи. В 2011 году его полномочия продлили еще на 10 лет. А уже через год после такого решения он стал федеральным судьей местного горсуда. В 2017 году случилось странное происшествие - он был избит прямо в своей квартире. И после этого ушел в отставку.

На заседании ВККС он объяснил, что "нападавшие обвинили его в переписке интимного характера", которую Сидоров якобы вел со злоумышленниками в соцсети "ВКонтакте".

Председатель ВККС Николай Тимошин поинтересовался у судьи в отставке и судьбой злоумышленников. Сидоров ответил, что преступников осудили.

Члены коллегии пытались узнать у Сидорова, зачем вообще тот решил написать заявление об отставке. Тот уверял, что "в противном случае его могли бы досрочно лишить полномочий по другим основаниям". По каким основаниям и почему - толком ответить не смог.

В итоге члены ВККС оставили жалобу судьи в отставке без удовлетворения.