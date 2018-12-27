Амурских детей могли заразить гепатитом С в других регионах

В правительстве Амурской области прокомментировали ситуацию с заражением пациентов гематологического отделения областной детской клинической больницы гепатитом С.

"По основному заболеванию дети неоднократно проходили специализированное лечение в клиниках за пределами Амурской области", - говорится на сайте ведомства.

Обследование персонала больницы, доноров, кровь которых использовалась для переливания препаратов и ее компонентов, источника вируса не выявило.

Напомним, СК возбудил уголовное дело по факту нарушении санитарно-эпидемиологических правил в медучреждении, где проходили лечение онкобольные дети. Ранее депутат Законодательного собрания Приамурья Сергей Труш сообщил, что гепатитом заразились более 20 детей, в разное время лечившихся в гематологическом отделении больницы.

Расследование уголовного дела взяла на контроль региональная прокуратура.

- Для окончательного заключения привлечены специалисты Амурской государственной медицинской академии, НИИ Детских инфекций ФМБА России. Дополнительно биоматериал заболевших для молекулярно-генетического анализа будет направлен в Федеральный центр, - рассказал главный врач АОДКБ Руслан Белоус.