В 2019 году банк "Открытие" займет четвертое место в России по размеру сети. А в качестве стратегической поставлена задача войти в тройку ведущих финансово-кредитных учреждений России. Как финансовая организация идет к этой цели, рассказал управляющий Дальневосточным филиалом банка "Открытие" Николай Долгушев.

Николай Долгушев: Мы очень серьезно относимся к взаимодействию с госсектором, потому что видим в этом большой потенциал. Фото: Евгения Коваленко

Николай Александрович, банк "Открытие" готовится к объединению с Бинбанком. Как организован этот процесс?



Николай Долгушев: Юридически объединение произойдет уже 1 января, мы станем единым учреждением, а бывшие отделения Бинбанка - отделениями банка "Открытие". Но процесс фактической интеграции займет весь 2019 год. Сейчас Бинбанк работает на своей IT-платформе. В ближайшем будущем он начнет продавать продукты банка "Открытие", обслуживать наших клиентов и на определенном этапе полностью перейдет на нашу платформу. К концу года все отделения - а их около 750 по стране - будут идентичны, и в них станут предоставлять одинаковые услуги, продавать одинаковые продукты.

После присоединения Бинбанка у всех клиентов - и физических, и юридических лиц - поменяются реквизиты. Однако у людей будет три месяца, чтобы предупредить контрагентов об изменениях. В течение первого квартала средства, пришедшие по старым реквизитам, автоматически распределятся на корреспондентский счет нового под­разделения. Кстати, картами Бинбанка можно по-прежнему пользоваться - до конца срока их действия.

Завершена ли санация "Открытия"?



Николай Долгушев: Ее можно разделить на финансовое оздоровление и изменение бизнес-процессов банка. Напомню, в рамках этой процедуры ЦБ выделил "Открытию" 710 миллиардов рублей, которые были направлены, в том числе, на увеличение капитала банка и дочерних обществ. Финансовая санация завершена, капитал достаточен для осуществления банковской деятельности и развития бизнеса. "Открытие" соответствует нормативам ЦБ как системно значимый банк. В течение 2018 года мы уже вернули 603 миллиарда, причем 330 -досрочно. Оставшиеся средства переведены в качестве депозита в банк "Траст", являющийся для нашей группы банком непрофильных активов.

Что касается бизнес-процессов, в 2018 году, по сути, была с нуля создана новая организационная структура, в ней учтены лучшие практики объединявшихся банков. К тому же в состав "Открытия" влилось много признанных специалистов банковской отрасли. Например, наш президент-председатель правления Михаил Задорнов не только имеет колоссальный опыт развития такого банка, как ВТБ24, но и пришел с ключевыми членами своей команды.

Уже можно подвести предварительные итоги года. Какие считаете наиболее важными?



Николай Долгушев: Благодаря изменению бизнес-процессов банк в 2018 году резко увеличил показатели по ряду направлений, перенеся фокус в розничном бизнесе на кредитование. Так, объем потребительского кредитования вырос в 6,5 раза. В начале года "Открытие" было на 15-м месте в РФ по объемам выдачи ипотеки, сейчас - на шестом.

Очень активно растет клиентская база, в том числе благодаря нашему новому флагманскому продукту в рознице - карте Opencard. У банка "Открытие" традиционно была очень широкая линейка карт, но мы ее существенно упростили. Opencard сочетает преимущества целого ряда карт: дает возможность бесплатно снимать средства в банкоматах любых банков и осуществлять бесплатные переводы по картам и по реквизитам. При этом есть и кэшбэк до трех процентов за разные виды покупок. Opencard мы предлагаем дебетовую, кредитную и зарплатную.

Банк увеличил объем потребительского кредитования в 6,5 раза и вышел на шестое место в РФ по выдаче ипотеки

В третьем квартале 2018-го банк запустил для физических лиц гарантированное рефинансирование потребительских кредитов по ставке 11,9 процента без обязательного страхования.

Отмечу также существенные изменения в сегменте малого и среднего бизнеса (МСБ). Сейчас действуют две акции: инвестиционное финансирование (на приобретение основных средств) и финансирование оборотных средств. По обеим акциям ставка 8,7 процента.

Отличается ли работа банка "Открытие" в ДФО от деятельности в других регионах?



Николай Долгушев: Кардинальных отличий нет, но есть специфика, связанная с протяженностью и малонаселенностью территорий, а также отраслевая.

С учетом этого мы ввели "плоскую" организационную структуру на Дальнем Востоке. Есть филиал в Хабаровске, где находятся все сервисные подраз­деления, и он выполняет функцию обслуживания всех других отделений. Региональные операционные офисы работают во Владивостоке, Южно-Сахалинске, Благовещенске. Планируем в наступающем году открыть офисы в Якутске, Петропавловске-Камчатском.

Какие отрасли на Дальнем Востоке представляют наибольший интерес для банка?



Николай Долгушев: Конечно же, столпы дальневосточной экономики: энергетика, добыча и переработка полезных ископаемых, рыбная и лесная отрасли.

Еще одна сфера, на которую делает упор наш банк, - строительная. К ней все банки относятся с осторожностью, ведь она в сложном положении. Но в любой отрасли есть лидеры, с которыми можно работать. К тому же поменялось законодательство, касающееся жилищного строительства. Благодаря этому рынок станет более цивилизованным, деятельность строителей - более прозрачной и контролируемой, а работа банков с ними - менее рисковой. Перспективными в корпоративном сегменте являются также химическая отрасль, фармацевтика, логистика и транспорт.

В прошлом году банк "Открытие" подписал соглашение о сотрудничестве с правительством Хабаровского края. Как оно реализуется?



Николай Долгушев: Взаимодействие достаточно активное. Мы оказываем спонсорскую помощь для проведения мероприятий различного уровня. В 2017 и 2018 годах банк был партнером правительства при организации одного из ключевых событий для бизнес-сообщества в ДФО - Дальневосточного форума предпринимателей. Кстати, на форуме выступали коллеги из головного офиса и знакомили с таким продуктом в сегменте МСБ и корпоративного бизнеса, как факторинг.

Нам сотрудничество с краевой властью дает доступ к информации о ключевых событиях, происходящих в регионе, и инвестиционных инициативах.

В следующем году, думаю, обновим соглашения с регионами, в которых работаем. Мы очень серьезно относимся к взаимодействию с госсектором, потому что видим в этом большой потенциал с точки зрения и банковского бизнеса, и нашей социальной ответственности как государственного банка.