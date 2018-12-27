В Приамурье возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил в Амурской областной детской клинической больнице (АОДКБ). Следствие выясняет, каким образом дети, в 2017 и 2018 годах проходившие лечение в гематологическом отделении этого медучреждения, заразились гепатитом С. По разным данным, от десяти до двадцати детей.

В правительстве Амурской области заявили, что о ситуации знали с лета, информация о каждом случае заболевания поступала в Роспотребнадзор. Ждали результатов проверки и с выводами не спешили. Основной версией причины заражения власти региона называют повторное использование одноразового медицинского инвентаря. Однако обследование персонала больницы и доноров крови показало, что никто из них носителем вируса не является. В связи с этим выдвигается и другая версия - дети могли заразиться в клиниках других регионов, где проходили лечение. Но возможно ли столь массовое совпадение?

- В настоящее время согласована и обсуждена с родителями тактика лечения. Для окончательного заключения по факту привлечены специалисты Амурской государственной медицинской академии, НИИ детских инфекций ФМБА России. Дополнительно биоматериал заболевших для молекулярно-генетического анализа будет направлен в федеральный центр, - рассказал главный врач АОДКБ Руслан Белоус.

Ситуация осложняется тем, что для детей с онкологией не всегда можно применять обычное лечение.