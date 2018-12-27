Дальневосточная "дочка" ПАО "Транснефть" подводит итоги деятельности в рамках объявленного компанией Года энергосбережения. Как показывает практика, бережливость в масштабе большого предприятия оборачивается серьезными плюсами.

В ООО "Транснефть - Дальний Восток" не только экономят ресурсы, но учат других, как это делать: недавно один из уроков энергосбережения для школьников прошел на НПС-34. Фото: Вячеслав Лукьянов

Уникальная модель

В "Транснефти - Дальний Восток" (организация ведет эксплуатацию второй очереди магистрального трубопровода "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО-2) с 2014 года действует программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Ее мероприятия рассчитаны до 2022-го. При этом технические и управленческие решения, которые внедрены в обществе, позволяют предприятию с максимальной отдачей использовать один из самых востребованных на планете ресурсов - энергию.

- Основной задачей в 2018 году для нас стало усиление внимания к экономии энергии, - говорит главный инженер общества Виталий Степанов. - Хотя ООО "Транснефть - Дальний Восток" и является уникальным предприятием, в котором еще на этапе проектирования были предусмотрены самые продвинутые на тот момент технологии, необходимость повышать уровень эффективности существует, и она приоритетна.

Кстати, про уникальность - это не просто слова. Предприятию всего девять лет, и сверхинновационным оно стало с момента своего появления. Можно сказать, что в рамках строительства ВСТО-2 создана целевая модель энергоэффективной нефтетранспортной организации.

В первые же годы эксплуатации объектов ВСТО-2 потребовалось выбрать наиболее целесообразные технологические режимы из ряда указанных в проектной документации. Критерием была минимизация затрат электроэнергии на перекачку. В 2014-2015 годах подбор оптимальных режимов и перевод магистральных насосных агрегатов на работу с полной загрузкой позволили сэкономить 98,7 миллиона кВт•ч электро­энергии - ни много ни мало на 205,1 миллиона руб­лей! Сейчас усилия ООО "Транснефть - Дальний Восток" направлены на сооружение дополнительных станций. Но технологии, применяемые на них, во многом копируют те, что использованы на уже построенных НПС.

Сделано с умом

Предмет гордости ООО "Транснефть - Дальний Восток" - Единая система управления (ЕСУ). Этот программно-технический комплекс предназначен для контроля технологического процесса, управления режимами работы и автоматической защиты участков нефтепровода. Именно ЕСУ обеспечивает безопасную транспортировку нефти по двум тысячам километров трубы. В диспетчерские пункты в Хабаровске, Белогорске и Дальнереченске поступает информация обо всем, что происходит на линейной части и нефтеперекачивающих станциях. Запустить, остановить работу технологического участка и переключить режимы можно буквально с помощью одной кнопки. Если умная система "видит" нештатную ситуацию, она мгновенно переводит нефтепровод в безопасное состояние. При этом, например, если что-то случится на какой-то из НПС, станция автоматически выключается из работы, а перекачка по нефтепроводу продолжится.

Почему это важно? Потому что запуск насосов требует столько же энергии, сколько тратится на 40 минут работы! ЕСУ, не допуская остановки технологического участка нефтепровода, экономит около 50 МВт•ч в год.

Еще одной инновацией стали магистральные насосные агрегаты (МНА) с высокотехнологичным приводом. В комплекте с ними используют гидромуфты и частотно-регулируемые пре­образователи.

Суть в том, что количество оборотов электродвигателя во время работы неизменно, а регулировать давление в трубе нужно. Теоретически можно, конечно, механически перекрыть поток нефти задвижкой и этим изменить давление - раньше на трубопроводах так и делали, при этом сильно теряя в эффективности. В век технологических инноваций от экономически нецелесообразного способа отказались.

- Современные агрегаты, которые установлены на станциях ВСТО-2 и на отводе от трубопровода на Комсомольский-на-Амуре нефтеперерабатывающий завод, позволяют расходовать ровно столько электроэнергии, сколько требуется для перекачки определенного объема ресурса, - поясняет главный энергетик предприятия Виктор Гулеватый.

Ежемесячно ООО "Транснефть - Дальний Восток" совместно с НИИ "Транснефть" проводит мониторинг эффективности работы каждого насосного агрегата. Контроль ведется в режиме онлайн.

"Мелочи" в масштабе

Так как устаревшего оборудования, требующего замены, на объектах ООО "Транснефть - Дальний Восток" попросту нет, найти новые способы повышения энергоэффективности, казалось бы, невозможно. Нефтетранспортники нашли.

- На наших объектах с 2015 по 2017 годы было на 90 процентов заменено осветительное оборудование, - рассказывает Гулеватый. - Это позволило добиться более яркого освещения, но снизить потребление электрической энергии на 70 процентов.

Экономия "на лампочках" сберегла 2362,6 тысячи кВт•ч. Цифра, конечно, серьезная, но просто так мало ощутимая. Куда понятнее она в денежном эквиваленте: эти тысячи киловатт-часов стоят 5,9 миллиона рублей.

Так же, как электрическую, на предприятии экономят и тепловую энергию. Принцип "не обогревать улицу" здесь один из основных. Когда сооружали нефтепровод-отвод на Комсомольский-на-Амуре НПЗ, при строительстве новых станций применили технологию, позволяющую использовать охлаждение МНА закрытого типа - без отвода тепла за пределы насосной. Таким образом в зимний период минимизировали затраты на отопление магистральной насосной.

В 2016 году на 12 объектах предприятия установили электронные терморегуляторы на радиаторы отопления административных зданий. Эти приборы поддерживают заданную температуру воздуха в помещениях, обслуживаемых системой водяного отопления. В нерабочее время температура автоматически снижается до 12 градусов. А функция "открытого окна" отключает подачу теплоносителя в радиаторы при резком охлаждении помещения (то есть при том самом распахнутом окне), что уменьшает потери тепла. Экономия от внедрения данной системы - 400 тысяч рублей в год.

Следующая "фишка" - совсем свежая, ее применили в 2018-м.

- На всех основных объектах районного нефтепроводного управления (РНУ) "Белогорск" внедрили индивидуальные тепловые пункты с функцией дежурного отопления. Система в режиме онлайн автоматически регулирует в таком пункте подачу теплоносителя в соответствии с изменениями температуры на улице. В результате полностью исключается возможность "перетопов" зданий, - продолжает Виктор Гулеватый. - В 2019 году такие пункты внедрят на всех основных объектах РНУ "Дальнереченск".

Между тем программа энергосбережения на предприятии разработана вплоть до 2021 года. Впереди - и дальнейшее внедрение "дежурного отопления", и повышение КПД магистральных насосных агрегатов, и продолжение ежеквартальной очистки трубопровода от парафинистых веществ, из-за которых магистральные насосы расходуют дополнительную энергию. Последнее, кстати, немаловажно: за последние три года применение очистных устройств на ВСТО-2 позволило сберечь 9,2 миллиона руб­лей. Экономия - вещь весьма прибыльная.

Кстати, в октябре в ООО "Транснефть - Дальний Восток" был проведен инспекционный аудит по системе энергетического менеджмента ISO 50001. В результате получено соответствие стандарту, при этом аудиторы выявили несколько практик, определяющих предприятие как передовое в плане энергоэффективности.

Кстати



Общество с ограниченной ответственностью "Транснефть - Дальний Восток" создано в 2009 году для трубопроводной транспортировки нефти от месторождений Западной и Восточной Сибири на нефтеперерабатывающие предприятия российского Дальнего Востока и рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Эксплуатацию ВСТО-2, трасса которого превышает две тысячи километров и проходит по территории четырех дальневосточных регионов - Амурской области, Еврейской автономной области, Хабаровского и Приморского краев, оно ведет с 2012 года.