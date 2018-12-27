Более 25 тысяч человек побывали на "Днях Дальнего Востока в Москве". Около семи тысяч из них - старшеклассники. Значительная часть остальных - студенты столичных вузов и учащиеся профессиональных учебных заведений.

Такая аудитория фестиваля сложилась неслучайно. Мероприятие в "Экспоцентре" в этом году прошло под девизом "Дальний Восток - молодость России!", и главным его звеном стала образовательная программа.

- На "Днях" можно было познакомиться с особенностями Дальневосточного округа, узнать, какую работу предлагают в регионах, какие образовательные учреждения там находятся - где и на кого можно учиться и как дальше построить свою образовательную траекторию, - объяснил глава Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК) Сергей Ховрат. - Для принятия молодым человеком решения о переезде требуется совокупность нескольких условий. Первое - это, конечно, наличие работы. Второе - организация досуга. Третье - комфортность проживания. Сегодня развитие нашего округа как раз и обеспечивает все эти три условия.

Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов назвал молодежи дополнительные аргументы.

- То внимание власти, которое обращено к ДФО, и те возможности, которые сегодня там созданы, позволят вам от теории быстро перейти к практике и добиться своей мечты, - заявил он. - Плотность населения, а значит, и плотность конкуренции в центральной части страны в сотни и даже тысячи раз больше, чем на Дальнем Востоке. Проекты, реализующиеся в округе, требуют профессиональных рук, нового мышления, глубокого понимания технологий.

Министр привел пример: в 2011 году, когда в Амурской области только начиналось строительство космодрома Восточный, 48 выпускников местных школ были направлены на учебу по специальностям, связанным с космонавтикой.

- 47 вернулись, окончив МАИ. Получили квартиры, работают на космодроме. Ни один из них не стал успешным таксистом или успешным кассиром в магазине. Каждый добился результата в той профессии, на которую учился, - рассказал министр.

Рабочие места и заманчивые перспективы быстрого карьерного роста в изобилии предлагали на "Днях Дальнего Востока". По словам начальника отдела по привлечению персонала АРЧК Натальи Лариной, агентство представило более 3000 вакансий во всех ключевых отраслях ДФО, а также варианты стажировки.

Плотность населения, а значит, и конкуренция на рынке труда на Дальнем Востоке в сотни и даже тысячи раз ниже, чем в центральной части страны

- Конечно, любая компания ищет готовых специалистов, имеющих как минимум три-пять лет опыта. Но дальневосточный рынок труда не позволяет привлечь достаточное количество квалифицированных высококлассных специалистов, поэтому сейчас все больше работодателей готово принимать совсем зеленых работников, - отметила Наталья Ларина. - И мы предлагали порядка сотни вакансий для вчерашних выпускников.

Компании-резиденты ТОРов тоже рекламировали возможности трудоустройства у них. К вакансиям судостроительного комплекса "Звезда" в Большом Камне в первый день фестиваля присматривались четыре человека, работу в основном искали переводчики. Около 20 будущих специалистов, в том числе робототехники, интересовались условиями в "Русагро".

- Очень много народу подходило к нашему стенду - каждый день примерно по сотне, - сообщил начальник отдела обеспечения персоналом компании "Сахалин Энер­джи" Александр Морогов. - И это непраздное любопытство: обращались студенты РГУ нефти и газа имени Губкина, Геолого-разведочного университета имени Орджоникидзе, будущие строители и инженеры. Мы можем предложить им практику с 3-го курса и работу на Сахалине сразу после окончания университета. Если специальность интересна нам, то студенты уже могут начинать подавать документы на конкурс на замещение вакантных должностей.

Председатель комитета по труду и занятости Хабаровского края Константин Виноградов отметил, что по сравнению с "Днями Дальнего Востока-2017" заметно выросла активность соискателей работы.

- Студентов действительно интересует перспектива попасть после окончания вуза в Хабаровский край. Тем более что действует программа трудовой мобильности, в ее рамках можно приехать в регион и получить неплохие подъемные: с 2019 года - миллион рублей. Чаще других обращались геологи, врачи и авиационные инженеры. Человек по 70 в день заполняли анкеты для нашей электронной базы, резюме из нее будем предлагать нашим работодателям, - поделился Константин Виноградов. - Акцент мы сделали на промышленные и горнодобывающие предприятия, судо- и авиастроение. Остро требуются кадры для ТОРов и агломерации Комсомольск - Амурск - Солнечный.

- К нам едва ли не чаще студентов подходили школьники, иногда даже ученики восьмых-девятых классов, - рассказала Наталья Красницкая, главный специалист министерства труда и социальной политики Магаданской области. - Мы сразу же проводили профориентацию: говорили о востребованных специальностях, о нашей горнодобывающей промышленности, о том, что в регионе очень нужны медицинские работники. Буквально зазывали на Колыму. Глядишь, через два года они и подумают, куда пойти учиться после школы, чтобы гарантированно получить работу и жилье. Студенты 3-4-х курсов Геолого-разведочного и Горного университетов хотели бы пройти практику на наших предприятиях, и мы тут же связались с их потенциальными работодателями. Магаданская область - особый регион, туда массово люди не едут, поэтому те молодые ребята, которые проявляют интерес к работе на Колыме, для нас особенно ценны.

Мнения

Петр Пак, заместитель председателя правительства Амурской области:

- Мобильность - залог успешности, и не надо бояться переезжать, чтобы найти новое место работы. Тем, кто учится в вузах Москвы, стоит понимать: в столице очень большая конкуренция, и при всех ваших интеллектуальных и профессиональных возможностях, при стремлении достичь здесь чего-то у вас всегда будет под боком еще сотня таких же, как вы. Дальний Восток - менее густонаселенная территория. Это место, где можно стремительно сделать карьеру, где есть быстрые социальные лифты.

Сергей Колесников, глава корпорации "Технониколь":

- На Дальнем Востоке созданы уникальные преференции для инвесторов, и количество рабочих мест здесь будет расти по экспоненте. Зарплата на дальневосточных предприятиях на 20-25 процентов выше, чем в компаниях в Центральной России. Самыми быстрорастущими рынками становятся азиатские. Вся философия развития ДФО выстраивается на том, чтобы налаживать технологические цепочки со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. И именно российский Дальний Восток получит больше возможностей с точки зрения бизнеса и карьерного роста.

Николай Стецко, победитель всероссийского конкурса "Лидеры России-2018":

- В столице большие зарплаты, много представительств международных компаний. Но здесь очень сложно перерасти ту стадию, когда ты из младшего менеджмента переходишь на позицию руководителя, от решений которого многое зависит. На Дальнем Востоке это легко. Дальний Восток - лучшее место для того, чтобы стать первым.