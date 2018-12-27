Он почти полвека провел в операционной, сделал тысячи хирургических операций, спасая человеческие жизни. И сегодня у 90-летнего врача Владимира Шаповалова редкая неделя проходит без консультаций.

Владимир Шаповалов: Главное в хирургии - не отчаиваться и торопиться медленно. Фото: Сергей Поспелов

В медицину "из-за Раи"

Скажу честно, я с самого детства слышал, что хирург Шаповалов спасает всех. И если кто-то раньше срока умирал у нас в деревне, то люди скорбно говорили: "Вот если бы Ильича позвали…".

Володя Шаповалов родился на амурской станции Бурея. Когда ему было десять лет, родители развелись, мальчишка стал жить с отцом.

- Учился я на четверки и пятерки, на дух не переносил только немецкий язык, - улыбаясь, вспоминает Владимир Ильич.

Вместе с отцом он оказался в таежном селе Чекунда Хабаровского края.

- Папа был одним из лучших охотников, его забрали на фронт снайпером. Мы жили трудно, помню, меня с голоду качало, - рассказывает Владимир Ильич.

Отец вернулся с войны с ранением, но продолжил охотиться. Володя стал ему первым помощником. Они сутками пропадали в лесу, где парень получил важные уроки жизни.

На реку Бурея у их села регулярно приводнялся гидросамолет. Шаповалов часами не отходил от него. Иной мечты, кроме как стать летчиком, в мальчишеском сердце не было.

После окончания школы крепкого таежного парня призвали на флот. Три года службы на море не перебили тяги к небу. В 1948-м демобилизованный матрос подал документы в Хабаровскую летную школу.

О начале занятий его обещали известить телеграммой, но она в Чекунду не пришла.

Когда Володя, не выдержав, приехал в летную школу, там лишь развели руками и показали журнал регистрации отправленных телеграмм.

Шла середина сентября. Шаповалова приняли в Хабаровский медицинский институт с испытательным сроком.

- Я думал - первый курс отучусь и снова пойду в летную школу, - говорит хирург Шаповалов.

Однако в медицинском остался "из-за Раи". Красивая отличница училась на курс старше. Возникла взаимная симпатия. Она - дочка начальника железной дороги, он - сын простого охотника.

- Мы понимали друг друга по взгляду, даже говорить ничего не нужно было, - вспоминает Владимир Ильич.

Тогда главным хирургом Хабаровского края был Сергей Иванович Сергеев, суровый фронтовик, блестящий специалист.

- Шаповалов, завтра будешь мне ассистировать, ночью почитай учебник, утром чтобы был в больнице, - однажды сказал учитель.

Из операционной Шаповалов вышел окрыленный.

- Я понял, что буду хирургом, - рассказывает Владимир Ильич.

Корова в благодарность

В 1954-м они с Раисой поженились, а через год молодые врачи приехали в Архаринский район Приамурья. Первое время на вызовы отправлялись на лошади. Потом в больнице появилась машина.

Страна тогда пела песню о том, что русский с китайцем братья навек. Архаринский район - приграничный. У хирурга Шаповалова был специальный пропуск на ту сторону. Врач десятки раз оказывал медицинскую помощь жителям Поднебесной.

Однажды позвонили из облздрава: "Владимир Ильич, срочно поезжайте в Китай. Там женщине оторвало обе руки, а помощь оказать некому".

Был апрель, по Амуру шла шуга - огромные льдины напирали одна на другую. Хирург взял в руки шест и ступил на шаткий лед:

- Как не утонул, до сих пор понять не могу. Молодой был, ловкий, прыгал, как рысь.

Женщину он спас, операцию сделал под местной анестезией.

Его цепкая память хранит десятки подобных случаев.

За 24 года у хирурга Шаповалова были тысячи экстренных выездов и вылетов. Порой он спасал самых безнадежных

Хирург Шаповалов вырвал из лап смерти пятилетнюю девочку, которую привезли с крошечного разъезда с перитонитом. Неделю врач не отходил от ребенка. Выходил. А спустя несколько дней Шаповаловы с удивлением увидели корову, привязанную у калитки. Вскоре приехала большая родня малышки, умоляла принять подарок.

- Мы кое-как отказались, объяснили, что корову доить не умеем, у нас нет ни сарая для нее, ни времени, - смеется Владимир Ильич.

После этого каждое утро на крыльце дома врачей появлялась трехлитровая банка парного молока.

После восьми лет поселковой жизни докторов Шаповаловых перевели в Благовещенск, в областную больницу. Шаповалов оказался в санавиации, стал "бортовым хирургом".

"Выжила бабонька"

- Главное в хирургии - не отчаиваться и торопиться медленно, - заговорщицки подмигивает Владимир Ильич. - Делать все быстро, но тщательно.

За годы работы в санавиации у него были тысячи экстренных выездов и вылетов. Порой спасал самых безнадежных. У пациентки, пострадавшей в ДТП, оказались множественные разрывы печени.

- Вижу, умирает. Прошу не прекращать переливание крови, а сам зашиваю печень. Игла короткая, работать неудобно. Вспомнил, что у патологоанатома есть длинные, попросил принести. Простерилизовали. Дошил. Выжила бабонька, дети не остались сиротами, - говорит Владимир Ильич.

После множества полетов у хирурга стал снижаться слух. Отстояв у операционного стола 48 лет, Шаповалов положил скальпель и сказал ученикам: "Ребята, теперь работайте вы".

Ильич овдовел рано. Его единственную внучку назвали Раисой.

- Я не представляю жизни без деда. Он мне дал столько любви и тепла! Вся жизнь нашей семьи крутится вокруг него. Утром всех проводит на работу, а вечером приготовит нам вкусный ужин. Никогда один за стол не сядет, всех дождется, - говорит Раиса.

К 90-летнему хирургу Шаповалову до сих пор идут за советом и консультацией. Несколько лет назад Шаповаловы сменили адрес, но люди благодаря "народному телеграфу" все равно находят доктора.

- Папа не утратил навыки клинициста, он до сих пор великолепный диагност, - говорит дочь Елена, которая тоже имеет высшее медицинское образование.

Прощаясь стальным рукопожатием, Владимир Ильич вдруг произнес:

- А знаешь, почему я долго живу? Думаю, что каждый, кого я спас, отдал мне по одному дню жизни. Другого ответа у меня нет.

Прямая речь

Владимир Доровских, доктор медицинских наук, профессор, почетный гражданин Благовещенска:

- Владимир Ильич Шаповалов - легенда амурской хирургии. Это человек необыкновенной доброты. Моя жена осталась жива благодаря Ильичу. Когда они возвращались с санзадания, случилась поломка самолета. У пилотов не хватало сил вывести штурвал, он их не слушался. Ильич с его "железными" руками вмешался. Они благополучно приземлились на картофельном поле.