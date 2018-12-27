Ожидалось, что в декабре по трансграничному мосту Нижнеленинское (РФ) - Тунцзян (КНР) пройдет в тестовом режиме первый железнодорожный состав. Но сооружение не успели завершить в июне этого года, как планировала российская сторона. Срок сдачи 309-метрового отрезка сдвинули на три месяца. Потом еще на три. "С учетом задержек в строительстве железнодорожный мост будет сдан в эксплуатацию в конце первого полугодия 2019 года", - назвал новую дату губернатор Еврейской АО Александр Левинталь. К слову, свои 1900 метров Китай завершил в 2016-м.Какие еще объекты дальневосточники должны были увидеть в нынешнем году в полной готовности, но так этого и не дождались?

К строительству самого высокого здания на Дальнем Востоке в Хабаровске так и не приступили. "Бриллиант" пока высится только на эскизах. Фото: www.takeholding.ru

Вагончик тронется позже

Железнодорожники и власти Якутии обещали, что в конце 2018-го будет, наконец, сдана в эксплуатацию линия Томмот - Нижний Бестях, и по ней пойдут пассажирские поезда. Однако этого не произошло, хотя объект достроили.

- Физически железная дорога к концу года будет готова принимать пассажирские поезда. Но после подписания всех необходимых актов нужно время для присвоения кода станции Нижний Бестях и оформления многих других важных документов, - пояснила "РГ" руководитель отдела маркетинга и договорной работы "Железных дорог Якутии" Людмила Ефремова.

Эту линию строили мучительно долго, с большими перерывами. Из-за выяснения отношений между заказчиком и генподрядчиком почти шесть лет стройка простояла, когда из 50 миллиардов рублей оставалось освоить менее двух. К началу 2018-го организационные проблемы были улажены и пошло финансирование. Сейчас практически все работы завершены. Однако первые пассажиры смогут войти в вагоны на станции Нижний Бестях лишь во второй половине наступающего года.

Еще один не сданный объект сам по себе имеет значительно меньшее значение, чем железная дорога. Но потерю можно считать очень серьезной. Он планировался к вводу как первый из нескольких десятков, но теперь ни этот объект, ни все остальные уже не будут построены в соответствии с первоначальным проектом. Речь - о провальной идее возвести на месте трех самых неблагоустроенных кварталов Якутска один большой современный спальный микрорайон силами китайской компании и по ее технологии.

Планировалось, что на площади 500 тысяч квадратных метров снесут все бараки, а вместо них к 2022 году построят 58 много­квартирных домов, школу, десять детских садов и другие необходимые для комфортной жизни объекты. Инвестор из Поднебесной обещал вложить в проект 25 миллиардов рублей.

Фундамент под первый дом торжественно заложили в апреле 2016-го. Сначала новостройку обещали сдать через год, потом срок ввода перенесли на конец 2018-го. Однако одним фундаментом дело и ограничилось. Китайцы попросту бросили работу и исчезли из Якутска. Слухов по поводу того, что их здесь не устроило, ходит много. Самый распространенный - компания не согласилась с предложенными условиями подключения к коммуникациям.

Сейчас муниципальные власти ищут варианты застройки этой территории силами местных предприятий. Но найти инвесторов, готовых сносить сотни бараков и расселять тысячи семей, непросто.

Традиционно не сдали

Некоторые долгострои, имеющиеся в Приморье, можно назвать "наследием саммита АТЭС" - строительство было приурочено к этому международному форуму, но объекты в эксплуатацию не сданы до сих пор.

Самый яркий и дорогостоящий пример - две пятизвездочные гостиницы в центре Владивостока. Обещать открыть их в каждом следующем году уже стало традицией приморских властей. С 2012 года сроки сдвигались несколько раз, и в середине 2018-го их снова перенесли - на 2019-й. Но с приходом нового губернатора судьба гостиниц может измениться кардинально.

Олег Кожемяко предложил администрации Приморья, из казны которого оплачивается строительство отелей, избавиться от них.

- Самым правильным было бы провести аукцион и продать гостиницы за их реальную цену, чтобы их купил кто-либо с обременением обязательной достройки. Должна быть банковская гарантия, что у покупателя есть денежные средства на завершение строительства, и пора закрыть эту тему, - заявил он.

Два "Хаятта", так по имени будущего оператора гостиниц Hyatt International называют недостроенные отели, должны были обойтись бюджету в 7,5 миллиарда рублей, но к настоящему моменту их стоимость, по некоторым данным, уже превысила 18 миллиардов. Почему и куда ушли деньги, неясно до сих пор. Но еще в 2013 году в отношении руководителя компании-застройщика "Наш дом - Приморье" было возбуждено уголовное дело по подозрению в присвоении 11 миллионов рублей. Тогда же Счетная палата обнаружила: объем бюджетных средств, вложенных в отели, превышает запланированный более чем в 1,5 раза.

Самый яркий и дорогостоящий пример - две пятизвездочные гостиницы в центре Владивостока. Обещать открыть их в каждом следующем году уже стало традицией приморских властей

К слову, один из "Хаяттов" уже пытались пустить с молотка еще в 2016 году. Отель оценивался в 4,1 миллиарда рублей. Но в 2017 году, всего через несколько дней после вступления в должность Андрей Тарасенко, получивший от вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева мастерок и напутствие "Гостиницы должен достроить хотя бы третий губернатор", потребовал снять их с продажи.

Теперь же депутаты Законодательного собрания Приморья снова одобрили предложение о продаже гостиниц. Аукцион намечен на 25 января 2019 года. Продавать объекты намерены, понижая начальную стоимость лотов. Стартовая цена отеля на мысе Бурном - 6,18 миллиарда рублей, минимальная - 4,78 миллиарда. Гостиницу на Корабельной набережной выставят за 8,2, при плохом раскладе продадут за 5,7 миллиарда.

Еще один недострой - очистные сооружения во Владивостоке. Сами они сданы вовремя, а вот сети для сбора стоков не созданы до сих пор.

- Сложность в том, что процесс идет в условиях плотной городской застройки, но мы планируем к концу года его закончить, - летом 2016-го пообещал возглавлявший тогда Приморье Владимир Миклушевский.

Однако работы продолжаются до сих пор. Как отметили в краевом департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам, за прошедший год сброс сточных вод в бухту Золотой Рог сокращен на 75 процентов, и в настоящее время во Владивостоке очищается более 85 процентов всех канализационных стоков. Продолжается работа по переключению 16 оставшихся канализационных выпусков, 12 из которых планируется запустить в этом году.

Справедливости ради стоит отметить и удачи года. Например, наконец-то начал принимать пациентов приморский онкологический диспансер, строительство которого было заморожено на четыре года.

Город без небоскреба

В июле этого года в Хабаровске должны были перерезать красную ленточку у "Бриллианта чистой воды". Именно так назвали будущий 235-метровый небоскреб, который, появись он, претендовал бы на звание самого высокого в ДФО.

На 55-ти этажах "Бриллианта" планировали разместить отель международного класса, кафе, рестораны, кинотеатр, офисы, sky-бар, спа-салоны, два бассейна и смотровую площадку на крыше. Небоскреб, мечтал застройщик Александр Сидоренко, повысил бы статус города в глазах туристов. Разместить его решили в самом центре города, на очень оживленном участке.

- Краевая столица достойна московских и петербургских сервисов и высокого качества обслуживания. Хабаровск хоть и отдаленная от центра страны территория, но не ущемленная в качестве жизни, - заявлял Александр Сидоренко.

Но, к счастью протестовавших против "гиганта" жителей соседних малоэтажных домов, амбициозный проект так и не реализован. Застройщик не приступил даже к первому этапу. Сроки постоянно сдвигаются: изначально начать стройку обещали в 2017 году, затем - осенью 2018-го. Более того, у компании даже нет разрешения на строительство. Все потому, что к этому проекту остаются серьезные претензии как у городского департамента архитектуры и строительства, так и у "Главгосстройэкспертизы". Не продумана инфраструктура рядом со зданием, нет четкой схемы подведения к нему коммуникаций и канализации, вызывает беспокойство пожарная безопасность такой махины.

А главное - до сих пор непонятно, откуда компания возьмет необходимые для строительства 220 миллионов долларов. Пока дело ограничивается намеками на неких инвесторов из-за рубежа, а сроки сдачи переносятся на 2020 год.