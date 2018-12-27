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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

"Бриллиант" в эскизе

"РГ" проверила готовность знаменитых долгостроев Дальнего Востока
Текст: Юлия Гарднер, Ольга Журман, Владимир Таюрский
Российская газета - Экономика Дальнего Востока №7755 (292)
Ожидалось, что в декабре по трансграничному мосту Нижнеленинское (РФ) - Тунцзян (КНР) пройдет в тестовом режиме первый железнодорожный состав. Но сооружение не успели завершить в июне этого года, как планировала российская сторона. Срок сдачи 309-метрового отрезка сдвинули на три месяца. Потом еще на три. "С учетом задержек в строительстве железнодорожный мост будет сдан в эксплуатацию в конце первого полугодия 2019 года", - назвал новую дату губернатор Еврейской АО Александр Левинталь. К слову, свои 1900 метров Китай завершил в 2016-м.Какие еще объекты дальневосточники должны были увидеть в нынешнем году в полной готовности, но так этого и не дождались?
К строительству самого высокого здания на Дальнем Востоке в Хабаровске так и не приступили. "Бриллиант" пока высится только на эскизах. Фото: www.takeholding.ru К строительству самого высокого здания на Дальнем Востоке в Хабаровске так и не приступили. "Бриллиант" пока высится только на эскизах. Фото: www.takeholding.ru
К строительству самого высокого здания на Дальнем Востоке в Хабаровске так и не приступили. "Бриллиант" пока высится только на эскизах. Фото: www.takeholding.ru

Вагончик тронется позже

Железнодорожники и власти Якутии обещали, что в конце 2018-го будет, наконец, сдана в эксплуатацию линия Томмот - Нижний Бестях, и по ней пойдут пассажирские поезда. Однако этого не произошло, хотя объект достроили.
- Физически железная дорога к концу года будет готова принимать пассажирские поезда. Но после подписания всех необходимых актов нужно время для присвоения кода станции Нижний Бестях и оформления многих других важных документов, - пояснила "РГ" руководитель отдела маркетинга и договорной работы "Железных дорог Якутии" Людмила Ефремова.

Эту линию строили мучительно долго, с большими перерывами. Из-за выяснения отношений между заказчиком и генподрядчиком почти шесть лет стройка простояла, когда из 50 миллиардов рублей оставалось освоить менее двух. К началу 2018-го организационные проблемы были улажены и пошло финансирование. Сейчас практически все работы завершены. Однако первые пассажиры смогут войти в вагоны на станции Нижний Бестях лишь во второй половине наступающего года.

Фото: Пресс-служба правительства РС(Я)
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Еще один не сданный объект сам по себе имеет значительно меньшее значение, чем железная дорога. Но потерю можно считать очень серьезной. Он планировался к вводу как первый из нескольких десятков, но теперь ни этот объект, ни все остальные уже не будут построены в соответствии с первоначальным проектом. Речь - о провальной идее возвести на месте трех самых неблагоустроенных кварталов Якутска один большой современный спальный микрорайон силами китайской компании и по ее технологии.

Планировалось, что на площади 500 тысяч квадратных метров снесут все бараки, а вместо них к 2022 году построят 58 много­квартирных домов, школу, десять детских садов и другие необходимые для комфортной жизни объекты. Инвестор из Поднебесной обещал вложить в проект 25 миллиардов рублей.

Фундамент под первый дом торжественно заложили в апреле 2016-го. Сначала новостройку обещали сдать через год, потом срок ввода перенесли на конец 2018-го. Однако одним фундаментом дело и ограничилось. Китайцы попросту бросили работу и исчезли из Якутска. Слухов по поводу того, что их здесь не устроило, ходит много. Самый распространенный - компания не согласилась с предложенными условиями подключения к коммуникациям.

Сейчас муниципальные власти ищут варианты застройки этой территории силами местных предприятий. Но найти инвесторов, готовых сносить сотни бараков и расселять тысячи семей, непросто.

Традиционно не сдали

Некоторые долгострои, имеющиеся в Приморье, можно назвать "наследием саммита АТЭС" - строительство было приурочено к этому международному форуму, но объекты в эксплуатацию не сданы до сих пор.

Самый яркий и дорогостоящий пример - две пятизвездочные гостиницы в центре Владивостока. Обещать открыть их в каждом следующем году уже стало традицией приморских властей. С 2012 года сроки сдвигались несколько раз, и в середине 2018-го их снова перенесли - на 2019-й. Но с приходом нового губернатора судьба гостиниц может измениться кардинально.

Олег Кожемяко предложил администрации Приморья, из казны которого оплачивается строительство отелей, избавиться от них.

- Самым правильным было бы провести аукцион и продать гостиницы за их реальную цену, чтобы их купил кто-либо с обременением обязательной достройки. Должна быть банковская гарантия, что у покупателя есть денежные средства на завершение строительства, и пора закрыть эту тему, - заявил он.

Два "Хаятта", так по имени будущего оператора гостиниц Hyatt International называют недостроенные отели, должны были обойтись бюджету в 7,5 миллиарда рублей, но к настоящему моменту их стоимость, по некоторым данным, уже превысила 18 миллиардов. Почему и куда ушли деньги, неясно до сих пор. Но еще в 2013 году в отношении руководителя компании-застройщика "Наш дом - Приморье" было возбуждено уголовное дело по подозрению в присвоении 11 миллионов рублей. Тогда же Счетная палата обнаружила: объем бюджетных средств, вложенных в отели, превышает запланированный более чем в 1,5 раза.

Самый яркий и дорогостоящий пример - две пятизвездочные гостиницы в центре Владивостока. Обещать открыть их в каждом следующем году уже стало традицией приморских властей

К слову, один из "Хаяттов" уже пытались пустить с молотка еще в 2016 году. Отель оценивался в 4,1 миллиарда рублей. Но в 2017 году, всего через несколько дней после вступления в должность Андрей Тарасенко, получивший от вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева мастерок и напутствие "Гостиницы должен достроить хотя бы третий губернатор", потребовал снять их с продажи.

Теперь же депутаты Законодательного собрания Приморья снова одобрили предложение о продаже гостиниц. Аукцион намечен на 25 января 2019 года. Продавать объекты намерены, понижая начальную стоимость лотов. Стартовая цена отеля на мысе Бурном - 6,18 миллиарда рублей, минимальная - 4,78 миллиарда. Гостиницу на Корабельной набережной выставят за 8,2, при плохом раскладе продадут за 5,7 миллиарда.

Еще один недострой - очистные сооружения во Владивостоке. Сами они сданы вовремя, а вот сети для сбора стоков не созданы до сих пор.

- Сложность в том, что процесс идет в условиях плотной городской застройки, но мы планируем к концу года его закончить, - летом 2016-го пообещал возглавлявший тогда Приморье Владимир Миклушевский.

Однако работы продолжаются до сих пор. Как отметили в краевом департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам, за прошедший год сброс сточных вод в бухту Золотой Рог сокращен на 75 процентов, и в настоящее время во Владивостоке очищается более 85 процентов всех канализационных стоков. Продолжается работа по переключению 16 оставшихся канализационных выпусков, 12 из которых планируется запустить в этом году.

Справедливости ради стоит отметить и удачи года. Например, наконец-то начал принимать пациентов приморский онкологический диспансер, строительство которого было заморожено на четыре года.

Город без небоскреба

В июле этого года в Хабаровске должны были перерезать красную ленточку у "Бриллианта чистой воды". Именно так назвали будущий 235-метровый небоскреб, который, появись он, претендовал бы на звание самого высокого в ДФО.

На 55-ти этажах "Бриллианта" планировали разместить отель международного класса, кафе, рестораны, кинотеатр, офисы, sky-бар, спа-салоны, два бассейна и смотровую площадку на крыше. Небоскреб, мечтал застройщик Александр Сидоренко, повысил бы статус города в глазах туристов. Разместить его решили в самом центре города, на очень оживленном участке.

Фото: Из архива Дмитрия Челышева
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- Краевая столица достойна московских и петербургских сервисов и высокого качества обслуживания. Хабаровск хоть и отдаленная от центра страны территория, но не ущемленная в качестве жизни, - заявлял Александр Сидоренко.

Но, к счастью протестовавших против "гиганта" жителей соседних малоэтажных домов, амбициозный проект так и не реализован. Застройщик не приступил даже к первому этапу. Сроки постоянно сдвигаются: изначально начать стройку обещали в 2017 году, затем - осенью 2018-го. Более того, у компании даже нет разрешения на строительство. Все потому, что к этому проекту остаются серьезные претензии как у городского департамента архитектуры и строительства, так и у "Главгосстройэкспертизы". Не продумана инфраструктура рядом со зданием, нет четкой схемы подведения к нему коммуникаций и канализации, вызывает беспокойство пожарная безопасность такой махины.

А главное - до сих пор непонятно, откуда компания возьмет необходимые для строительства 220 миллионов долларов. Пока дело ограничивается намеками на неких инвесторов из-за рубежа, а сроки сдачи переносятся на 2020 год.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток ДФО Хабаровский край Хабаровск ДФО Якутия Якутск
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