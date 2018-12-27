В министерстве пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края прошел "круглый стол", на котором обсуждали, как обеспечить предприятия отрасли квалифицированными кадрами. Уникальным опытом построения и развития методики работы с сотрудниками поделились представители компании "Балтика".

Пивоваренное предприятие, лидирующее в своем сегменте на российском рынке с 1996 года, создает рабочие места в каждом регионе присутствия. По всей стране на производстве заняты более девяти тысяч человек. Более 300 из них работают в Хабаровском крае.

По словам HR бизнес-партнера операционной функции завода "Балтика-Хабаровск" Анастасии Кочергиной, сотрудники предприятия участвуют в разработке технологий, которые потом применяются по всей России.

- К примеру, в процессе модернизации комплекса биологических очистных сооружений в Хабаровске в 2015-2018 годах команда местных инженеров предложила обратиться к европейскому опыту и использовать дополнительную очистку стоков через систему песчаных фильтров. Это решение позже было учтено при проектировании и строительстве очистных сооружений на площадках "Балтики" в Новосибирске и Ростове-на-Дону, - рассказывает Анастасия Кочергина.

Работники компании регулярно повышают свою квалификацию, делясь опытом с новыми сотрудниками. А развитию лидерских и бизнес-навыков у наиболее перспективных работников уделяют особое внимание. Для этого на предприятии действует так называемый корпоративный университет. В специальных подразделениях под руководством опытных тренеров людей обучают основным навыкам в сферах производства, логистики, планирования, клиентского сервиса и продаж.

Непрерывное обучение и развитие специалистов - один из приоритетов компании в области управления персоналом

Для самостоятельного развития и самообучения сотрудников на "Балтике" создана корпоративная библиотека с профильной литературой. Активно готовить собственные кадры компании помогают курсы дистанционного обучения. Все это позволяет работникам строить успешную карьеру и повышать квалификацию в удобное для них время.

- В 2017 году 458 сотрудников компании получили повышение в должности, в том числе и с переводом в другие филиалы. Более 200 человек отправились работать в другие регионы России, а шестеро - в компании, входящие в состав Calsberg Group за рубежом. По итогам прошлого года 74 процента вакантных ключевых позиций в компании было закрыто внутренними кандидатами. Это, безусловно, плюс для работодателя: коллеги очень ценят возможность профессионального и карьерного роста внутри компании, - отметила Анастасия Кочергина.

Ко всему прочему, для персонала действуют приятные бонусы. Каждый работник в рамках добровольного медицинского страхования застрахован на шесть миллионов руб­лей. Поимо этого людям оформлены полисы страхования как жизни, так и от несчастного случая. Всем сотрудникам компенсируют расходы на питание. На заводах "Балтики" работают и медпункты, штат которых пристально следит за здоровьем работников.

Есть чем привлечь потенциальных сотрудников и в материальном плане. Средняя заработная плата в филиале "Балтика-Хабаровск" на треть превышает среднюю по региону.

Методы работы с людьми, используемые "Балтикой", дают только положительные результаты. Ежегодно компания проводит внутренние опросы, которые показывают, что абсолютное большинство сотрудников, в том числе и хабаровских специалистов всех уровней, довольны своей работой и возможностями для развития. Они воспринимают успехи "Балтики" как собственные. А это значит, что степень вовлеченности работников в жизнь компании очень высока.

Справка



Пивоваренная компания "Балтика", часть Carlsberg Group - один из крупнейших производителей товаров народного потребления в России. Ей принадлежат восемь заводов в стране и обширный портфель брендов. Продукция компании представлена в более чем 75 странах мира. Благодаря высокому качеству бренды "Балтики" являются обладателями свыше 670 российских и международных наград профессиональных и потребительских конкурсов.