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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на 7 км

Текст: Дина Непомнящая

Утром 27 декабря камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла высотой до семи километров над уровнем моря. Пепловый шлейф растянулся на десять километров к северу от исполина.

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В региональном главке МЧС пояснили, что пепел движется в сторону Карагинского залива, но населенные пункты на его пути отсутствуют, и угрозы для людей нет.

Спасатели просят жителей и гостей края соблюдать правила безопасности. По возможности воздержаться от походов к подножью вулкана. А, если такая необходимость есть, соблюдать осторожность, так как при приближении есть вероятность попасть в пеплопад.

Справка "РГ"

Вулкан Шивелуч - самый северный из действующих вулканов Камчатки. Его высота - 3283 метра, возраст - 60-70 тысяч лет. Давнее название - Суелич, что на языке коренных жителей означало "курящаяся гора". Является одним из самых активных вулканов полуострова.

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