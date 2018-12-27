Назначен новый заместитель Генерального прокурора РФ в ДФО

Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка возложил руководство деятельностью управления Генеральной прокуратуры РФ в Дальневосточном федеральном округе на своего заместителя Игоря Ткачева.

- Нового руководителя коллективу управления в четверг официально представил заместитель генпрокурора Юрий Пономарев, специально приехавший для этого из Москвы, - сообщила "РГ" старший прокурор управления Генпрокуратуры РФ в ДФО Наталья Серга.

Справка "РГ"



Игорь Ткачев родился в 1963 году в городе Невинномысске Ставропольского края. В 1995 году окончил Московскую государственную юридическую академию. В 1992 году начал службу в органах прокуратуры. Неоднократно получал государственные и ведомственные награды.