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27.12.2018 08:58
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Появилось видео старта ракеты с космодрома Восточного

Текст: Юлия Гарднер

Роскосмос опубликовал видеокадры, на которых снят пуск ракеты "Союз-2.1а" с космодрома Восточного в Амурской области. Напомним, ракета стартовала сегодня в 5:07 по московскому времени.

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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На ней, помимо двух российских спутников "Канопус -В", находятся 26 иностранных из Японии, США, Германии, Испании и ЮАР. Их взяли в качестве попутной нагрузки по контрактам с дочерними предприятиями Роскосмоса.

Российские космические аппараты отделились от разгонного блока "Фрегат" на высоте 478 на 522 километра.

Напомним, это уже четвертый пуск ракеты с космодрома Восточного. Первый состоялся 28 апреля 2016 года. тогда ракета "Союз-2.1а" успешно вывела три спутника на орбиту.

Общество Космос Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Космодром Восточный РГ-Видео
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