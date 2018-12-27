С космодрома Восточный запустили два новейших российских спутника

С космодрома Восточный запущены два новых российских спутника дистанционного зондирования Земли "Канопус-В". Их вывела в космос ракета "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат".

На ней, помимо "Канопусов", находились 26 иностранных малых космических аппаратов: из Японии, США, Германии, Испании и ЮАР. Они полетели в качестве попутной нагрузки по контрактам с дочерними предприятиями "Роскосмоса".

Ракета стартовала строго по графику. "Космические аппараты "Канопус-В" 5 и 6 взяты на управление. Солнечные батареи раскрыты. Параметры телеметрии в допуске. Российская группировка дистанционного зондирования Земли расширяет свои возможности", - написал в "Твиттере" глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Как рассказал ранее в интервью "РГ" главный конструктор космических систем и комплексов АО "Корпорация "ВНИИЭМ" Александр Чуркин, к 2020 году российская группировка ДЗЗ должна включать не менее 15 спутников. В том числе до шести "Канопусов-В". Спутники этой серии предназначены для высокодетального дистанционного зондирования Земли. Они относятся к малым космическим аппаратам и имеют массу около 500 килограммов. Будут работать на солнечно-синхронной орбите - на высоте примерно 510 км.

"Канопус-В" в целом - это космический комплекс оперативного мониторинга чрезвычайных ситуаций. Половодье, ледоход, лесные пожары...

Его основное назначение - информационное обеспечение для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Но есть и дополнительные прикладные задачи. Специалисты, например, рассчитывают, что система будет востребована в проекте "Цифровая Земля": в интересах сельского хозяйства, природопользования и вообще любых вопросов, связанных с оперативным наблюдением земной поверхности.

Иногда говорят, что такой спутник увидит даже заблудившегося грибника. "Это преувеличение, - говорит Александр Чуркин, - разве что грибник будет оставлять за собой широкий след поваленного леса... У этих спутников пространственное разрешение - 2 2,5 метра в видимом диапазоне".

Как рассказали "РГ" в Департаменте гражданской защиты МЧС России, два новых "Канопуса" незаменимы при пожарах для определения только-только занимающихся очагов огня и определения термоточек. То есть они увидят все то, где есть разница температур. Как говорят специалисты, реальные возможности двух новых инфракрасных аппаратов смогут установить летные испытания, которые будут проходить в ближайшие полгода.

Два новых спутника "Канопус-В" незаменимы для определения только-только занимающихся пожаров и определения "термоточек" на Земле

В эти шесть месяцев не только российские спасатели смогут получать всю необходимую информацию, но и иностранные государства в рамках международной Хартии по космосу и крупным катастрофам, в которую входят государства, обладающие спутниковой группировкой. Сейчас на орбите вращаются более 40 спутников, среди которых около десяти инфракрасных.

Кстати, уникальное инфракрасное сканирующее устройство, специально ориентированное на температурные диапазоны, характерные для лесных пожаров, стоит на аппарате "Канопус-В-ИК", который уже используется в составе российской орбитальной группировки дистанционного зондирования Земли. Это принципиально новая для отечественного космического приборостроения техника. При съемке она обеспечивает огромную - 2 тысячи километров - полосу захвата на земной поверхности и за счет высокой чувствительности способна выявлять небольшие очаги лесных пожаров, начиная от площади 5*5 метров, то есть в самом начале возгорания.

Специалисты говорят: при непрерывной съемке даже одним таким "глазом" с орбиты можно наблюдать всю территорию России два раза в сутки. Но для своевременного выявления очага возгорания двухчасового периода нужно иметь не менее шести аппаратов с такими камерами.

Надо сказать, что в настоящее время космические аппараты на низких околоземных орбитах обычно получают гарантии на 5-7 лет, более высокие - на 10-15. Запас горючего для корректирующей двигательной установки, как правило, берется на более длинный срок. Статистика ВНИИЭМ показывает: спутники успешно перекрывают "гарантию", иногда в два и более раз. Что абсолютно соответствует зарубежным аналогам.

Этот запуск с Восточного - последний по российской космической программе в 2018 году. И четвертый в истории нового российского космодрома на Дальнем Востоке. Предыдущие состоялись 28 апреля 2016 года, 28 ноября 2017 года (аварийный) и 1 февраля 2018 года. В следующем году с Восточного планируется провести один запуск - космического аппарата "Метеор-М" номер 2.2.

Прямая речь

Андрей Лутошкин, директор департамента гражданской защиты МЧС России:

- "Канопус-В" будут осуществлять оперативный мониторинг техногенных и природных ЧС. В составе группировки 6 аппаратов, они обеспечат мониторинг заданных районов России до двух раз в сутки с пространственным разрешением 2,1-2,5 метра, которое позволит обнаружить пожар размером даже 5х5 метров.

После 2020 года планируется использовать космические аппараты радиолокационного наблюдения, позволяющие обеспечить круглосуточный мониторинг территории РФ.

Кроме того, сейчас для приема и обработки космической информации работают 5 наземных комплексов МЧС России в Москве, Красноярске, Владивостоке, Вологде и, в том числе, совместный с госкорпорацией "Роскосмос" - в Мурманске. До 2020 года МЧС России планирует совместно с "Роскосмосом" ввести в эксплуатацию еще две станции в Дудинке и Анадыре.