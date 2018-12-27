С Восточного запустили ракету "Союз-2.1а" с 28 спутниками

Ракета "Союз-2.1а" с российскими и иностранными спутниками стартовала с космодрома Восточного в Амурской области. Запуск, как и планировалось, осуществили сегодня в 11:07 по местному времени (5:07 мск).

Через 118 секунд после старта произошло отделение первой ступени - четырех боковых блоков, на 528-й секунде - отделение головного блока в составе разгонного - "Фрегат" и космических аппаратов от третьей ступени ракеты-носителя.

Ракета выведет на орбиту российские спутники "Канопус-В" №5 и №6 и 26 иностранных космических аппаратов из Японии, США, Германии, Испании и ЮАР в качестве попутной нагрузки по контрактам с дочерними предприятиями Роскосмоса, пишет РИА Новости.

Это последний пуск по российской космической программе в 2018 году и четвертый - за всю историю космодрома Восточного.

В 2019-м с амурского космодрома намечен запуск космического аппарата "Метеор-М" № 2.2.