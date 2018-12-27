В ЕАО из-за недостатка угля начались проблемы с отоплением

В Еврейской автономной области уменьшился запас угля в котельных и начали возникать проблемы с отоплением. Значительно холоднее стало в домах Облученского и Биробиджанского районов.

На контроль ситуацию взяли в Главном управлении МЧС России по ЕАО.

"Ресурсоснабжающими организациями осуществлен завоз угля на 20 котельных общим объемом более восьми тысяч тонн. На 27 декабря запланированы работы по доставке угля в котельные и созданию неснижаемого нормативного запаса", - сообщают спасатели.

В ведомстве также отмечают, что мониторинг теплового режима проводят 14 оперативных групп, которые регулярно передают данные в Центр управления в кризисных ситуациях. МЧС готово оперативно вмешаться, если возникнет угроза перебоев с отоплением. Особенно внимательно следят за ситуацией в наиболее отдаленном от складов с углем поселке Кульдур.

В режиме повышенной готовности находятся более 1700 человек и около 450 единиц техники территориальной подсистемы РСЧС.