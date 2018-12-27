Новости

На Урале при пожаре в частном доме погибли три человека 09:30
В Якутии четыре человека погибли в ДТП на федеральной трассе 09:29
В Хабаровском крае мать и трое детей погибли в пожаре 09:24
В Петербурге из-за прорыва трубы перекрыли Московский проспект 09:01
Появилось видео старта ракеты с космодрома Восточного 08:58
Американские фондовые индексы подскочили в цене 08:55
В Индонезии перенесли маршруты полетов из района вулкана Кракатау 08:41
Под Костромой трое детей погибли при пожаре в частном доме 08:35
В ЕАО из-за недостатка угля начались проблемы с отоплением 08:18
Санкции усугубили ситуацию со здравоохранением в КНДР 07:13
Представитель сил безопасности Израиля подтвердил авиаобстрел САР 06:48
Трамп прибыл на базу ВВС Рамштайн в Германии 06:33
На Камчатку придет новый циклон 06:19
На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на семь км 05:58
На Сицилии 28 человек пострадали в результате землетрясения 05:53
С Восточного запустили ракету "Союз-2.1а" с 28 спутниками 05:49
Минтруд назвал попадающие под сокращение профессии в 2019 году 05:47
Скончался озвучивший Сталлоне и Гибсона актер Матвеев 05:14
В Китае будут судить гражданина Канады за контрабанду наркотиков 05:08
Амурских детей могли заразить гепатитом С в других регионах 04:43
В Японии казнены два преступника 04:38
Трамп рассказал о своих страхах при перелете в Ирак 04:33
Трамп: США не могут оставаться мировыми полицейскими 04:02
В Мексике во время праздника были застрелены пять членов одной семьи 03:39
Bloomberg: Торговые переговоры США и КНР пройдут в начале января 03:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Подорожают ли турпутевки в новом году
Подорожают ли турпутевки в новом году
ВС разъяснил, когда водителя нельзя наказать за грязные номера
ВС разъяснил, когда водителя нельзя наказать за грязные номера
28 декабря - пресс-конференция "Погода на Новый год и Рождество"
28 декабря - пресс-конференция "Погода на Новый год и Рождество"
27.12.2018 08:18
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В ЕАО из-за недостатка угля начались проблемы с отоплением

Текст: Дина Непомнящая

В Еврейской автономной области уменьшился запас угля в котельных и начали возникать проблемы с отоплением. Значительно холоднее стало в домах Облученского и Биробиджанского районов.

На контроль ситуацию взяли в Главном управлении МЧС России по ЕАО.

В Саратове 20 тысяч человек вторые сутки остаются без отопления

"Ресурсоснабжающими организациями осуществлен завоз угля на 20 котельных общим объемом более восьми тысяч тонн. На 27 декабря запланированы работы по доставке угля в котельные и созданию неснижаемого нормативного запаса", - сообщают спасатели.

В ведомстве также отмечают, что мониторинг теплового режима проводят 14 оперативных групп, которые регулярно передают данные в Центр управления в кризисных ситуациях. МЧС готово оперативно вмешаться, если возникнет угроза перебоев с отоплением. Особенно внимательно следят за ситуацией в наиболее отдаленном от складов с углем поселке Кульдур.

В режиме повышенной готовности находятся более 1700 человек и около 450 единиц техники территориальной подсистемы РСЧС.

Экономика Отрасли Энергетика Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Еврейская АО
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минтруд назвал попадающие под сокращение профессии в 2019 году
Представитель сил безопасности Израиля подтвердил авиаобстрел САР
Трамп: США не могут оставаться мировыми полицейскими
СК займется проверкой качества следствия
Скончался озвучивший Сталлоне и Гибсона актер Матвеев