В Приамурье рассказали о новых случаях заражения детей гепатитом С

Депутат законодательного собрания Амурской области Сергей Труш заявил, что к нему продолжают поступать сообщения от родителей, чьи дети в разные годы лечились в гематологическом отделении областной детской клинической больницы, а после заразились гепатитом С.

Ранее парламентарий говорил о 26 больных детях.

"Сегодня был звонок от мамы, они получили заражение в 2012 году. Парню уже 19 лет, и до сих пор у него стоит диагноз "гепатит С", - рассказал Сергей Труш агентству РИА Новости.

Напомним, СК возбудил уголовное дело по факту нарушении санитарно-эпидемиологических правил в медучреждении, где проходили лечение онкобольные дети. Сейчас следователи выясняют, могло ли это стать причиной заражения гепатитом С. Расследование уголовного дела взяла на контроль региональная прокуратура.

В областном правительстве, комментируя ситуацию, отметили, что дети неоднократно проходили специализированное лечение в клиниках за пределами региона, а значит заразиться могли и в других медучреждениях.