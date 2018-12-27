Запущенная с Восточного ракета вывела российские спутники на орбиту

Два российских спутника "Канопус-В", запущенные при помощи ракеты-носителя "Союз-2-1а" с космодрома Восточного сегодня утром, вышли на орбиту, сообщили в Роскосмосе.

"Разгонный блок "Фрегат" вывел космические аппараты дистанционного зондирования Земли Канопус-В №5 и №6 на расчетные орбиты", - сообщило ведомство в своем аккаунте Twitter.

Отделение произошло в 06:06 и 06:12 по московскому времени на высоте 478 и 522 километра.

Напомним, ракета с 28 космическими аппаратами была запущена сегодня в 5:07 по Москве. Это последний пуск по российской космической программе в нынешнем году и четвертый - за всю историю Восточного.

В 2019-м с этого космодрома запланирован запуск космического аппарата "Метеор-М" № 2.2.