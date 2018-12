Запущенная с Восточного ракета вывела российские спутники на орбиту

Разгонный блок «Фрегат» вывел космические аппараты дистанционного зондирования Земли #КанопусВ №5 и №6 на расчетные орбиты. Отделение прошло в 06:06 мск и 06:12 мск на солнечно-синхронных околокруговых орбитах

//

The separation of the #KanopusV spacecrafts have been confirmed! pic.twitter.com/a0r0tFHzvu