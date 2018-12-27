Главная задача - добиться баланса в правах между заказчиком и исполнителем государственного оборонного заказа - постепенно выполняется. Об этом сообщил в Москве на итоговом заседании Экспертного совета в сфере ГОЗ Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) председатель совета генерал-полковник Сергей Маев.

Для Экспертного совета (ЭС) 2018-й стал годом реформирования. Увеличился численный состав совета, расширился спектр рассматриваемых вопросов. Число рабочих групп возросло с пяти до семи, которые провели 20 заседаний, к работе было привлечено более ста сторонних экспертов.

- У нас установилась очень хорошая связь как с руководителями государственных структур, которые работают в области заказа вооружений и военной техники, так и с исполнителями ГОЗа, - рассказал председатель ЭС в сфере ГОЗ Сергей Маев. - В состав Экспертного совета вошли представители и той, и другой стороны. Поэтому главная задача, которую мы ставили перед собой - добиться баланса в правах между заказчиком и исполнителями - может и не полностью выполнена, но продвинулась к более положительному результату.

- В повестке дня у нас появились такие вопросы, как подготовка кадров для предприятий ОПК, совершенно новый вопрос диверсификации производства, к которому также привлечено экспертное сообщество, - отметил заместитель руководителя ФАС РФ Даниил Фесюк. - Но в то же время ключевыми по-прежнему остаются такие знаковые вопросы, как государственное регулирование цен на оборонную продукцию и профилактика правонарушений при исполнении ГОЗ.

В повестке дня итогового заседания были и рабочие вопросы. Так, представитель федерального казначейства Елена Гнып рассказала членам ЭС о нововведениях на законодательном уровне, касающихся организации межведомственного взаимодействия по контролю расходования денежных средств ГОЗа со стороны казначейства.

- Безусловно, это даст возможность более внимательно и предметно оценивать риски, связанные с расходованием этих средств, и более рачительно распоряжаться ресурсами в рамках госконтрактов и исполнения ГОЗа, - прокомментировал Олег Лавричев, генеральный директор Арзамасского приборостроительного завода имени П.И. Пландина, депутат Законодательного собрания Нижегородской области, член ЭС в сфере ГОЗ.

Руководитель одной из рабочих групп представил на рассмотрение проект технического задания на разработку национальных стандартов "Системы сертификации соответствия квалификационным требованиям в сфере ГОЗ".

- Это важный документ, позволяющий определить и классифицировать требования, прежде всего к исполнителям гособоронзаказа, на предмет соответствия этим стандартам для поставки качественной продукции. Мы сегодня одобрили техническое задание на разработку этого стандарта, и в 2019 году он будет представлен на утверждение в Росстандарт, - отметил Олег Вениаминович.

ЭС по итогам работы в 2018 году получил хорошую оценку со стороны председателя: большинство заданий выполнено, и уже подготовлен содержательный план на будущий год из 27 вопросов, пять из которых - в компетенции Олега Лавричева.

- На 2019 год план работы уже сформирован, и во многом он опирается на существующие поручения Президента и Правительства РФ, - сказал Даниил Фесюк. - Все законодательные и подзаконные нормативные акты, которые разрабатывает ФАС, как в текущем году, так и в следующем по-прежнему будут проходить через экспертную оценку нашего Совета, исключений мы ни для каких актов не делаем. Собственно говоря, ЭС - это существенное подспорье для нас. Мы на него надеемся и в новом году.

- Поскольку компетенция ЭС - содействовать эффективности сопровождения и исполнения ГОЗа, в канун нового года пожелаю оставаться той профессиональной, компетентной площадкой, где межведомственное взаимодействие экспертов, специалистов обеспечивает разработку таких норм и правил сопровождения, исполнения ГОЗа, которые дают возможность предприятиям быстро, качественно и в сроки выполнять государственные программы вооружения, ГОЗ. Я очень надеюсь, что деятельность Совета для предприятий, хозяйствующих субъектов будет полезной, результативной. Всем желаю успехов и здоровья в новом году! - поздравил Олег Лавричев.