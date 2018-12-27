Сколько старинных домов в российских городах спасли волонтеры

Год волонтера завершается, но век волонтера продолжается. Самые яркие проекты уходящего года обязательно продолжатся в будущем. Одним из них стал фестиваль восстановления исторической среды "Том Сойер Фест".

"РГ" уже писала о том, как молодые историки, архитекторы и математики Самары решили не ждать, когда кто-то преобразит их красивый, но неухоженный город. Вспомнив находчивого героя Марка Твена, они взяли краски и кисти и под пристальным вниманием профессионалов начали ремонтировать фасады деревянных домов в историческом центре. Свой проект они назвали "Том Сойер Фест". Начавшийся в 2015 году в Самаре этим летом фестиваль уже проходил в 26 городах нашей страны. Силами добровольцев восстановлено более 50 зданий.

История "Тома" началась с любви. К своему родному городу. "Вернем Самаре цвет!" - призывало сообщество. И возвращало. Старинные особняки вдруг становились нарядными, горожане и туристы останавливались рядом, чтобы сделать удачное селфи на фоне истории, а основатель фестиваля Андрей Кочетков на вопрос: "Зачем вам все это?" отвечал просто: "Это мой город. Я его люблю". Сегодня "РГ" попросила Андрея рассказать самые вдохновляющие истории про покраску и подвести итоги уходящего года.

Первая история произошла этим летом в городе Ельце под руководством художницы Серафимы Колесниковой.

- Она с добровольцами восстанавливала не дом, а белокаменную мостовую, - рассказывает Андрей. - Старинные камни при благоустройстве администрации стали вывозить на свалки. Волонтеры их собирали и спасали. А потом выложили из них участок белокаменной мостовой возле одного из домов, где он раньше был, а в советское время был заложен асфальтом. Бюджет получился около ноля рублей. Они сделали достопримечательность из того, что посчитали мусором.

Спрашиваю Серафиму, как появилась эта безумная идея - спасать камни? Она говорит, что организовались они быстро, за пару дней, тем более что добровольцев было всего двое - две хрупких барышни. Художник и архитектор на пенсии.

Если раньше прохожие спрашивали - вас еще не снесли, то теперь останавливаются и говорят "Ах"

- Мы прочитали книжку, позвонили Андрею, хотели реставрировать дом, - рассказывает Серафима. Но в это время в Ельце делали реконструкцию улиц. Когда сняли бордюры, выяснилось, что под ними белокаменная мостовая. "Камни стали вывозить на мусорку, нам стало их жалко", - говорит девушка.

Денег на спасение мостовой у елецких барышень не было, они сами нарисовали баннер и начали на тележке возить камни обратно. Камушки, между прочим, весят от пяти до 100 кг.

- Сначала люди говорили нам, что мы занимаемся ерундой, потом им стало нас жалко, в итоге они сами подключились и их отношение к делу и к городу поменялось.

Спасение мостовой еще не закончено. До весны она будет усаживаться, а потом волонтеры зацементируют стыки. "Чтобы можно было ходить на каблуках", - уточняет Серафима.

- Две недели с нами работал профессор Высшей школы экономики, - вспоминает художница. - У меня под конец уже сил никаких не было, три месяца без выходных, думаю, хоть бы волонтеры сегодня не пришли, а профессор звонит и спрашивает: ну что, мы будем сегодня укладывать? Я чувствую в себе потребность". Вот это, пожалуй, была самая большая награда.

Следующим летом активные горожане хотят привести в порядок бревенчатые дома XIX века. Серафима говорит, что свою помощь им уже предложило местное Управление по охране памятников. А еще вспоминает, что когда-то в городе был клуб по сохранению исторической застройки "Вече". "Они много чего сделали, но распались, и вот сейчас, через 20 лет, у нас начинается возрождение", - радуется волонтер.

Еще одна вдохновляющая история "Тома Сойера"-2018 случилась в Вологде.

- В Вологде Катя Хоботова с волонтерами сделала прекрасный огромный дом, - говорит Андрей. - Краску им оплатили совершенно незнакомые люди после поста в "Фейсбуке". При том что в Вологде всего 300 тысяч населения, желающих помогать было столько, сколько в городах-миллионниках.

Катя - экскурсовод. Она говорит, что цвет и красота должны были вернуться в Вологду еще год назад.

- Но тогда нам не хватило энтузиазма, а этим летом мы решили во что бы то ни стало привести город в порядок, - рассказывает Екатерина. - Тем более что у нас продолжались поджоги, но отношение жителей к этому было какое-то хладнокровное. И мы решили, что настал момент, когда терпение должно вылиться во что-то доброе и создать контраст тому, что происходит сейчас в городе.

Так "Том Сойер" стал катализатором добра в Вологде.

- Все сложилось достаточно органично, - говорит девушка. - К нам приходили историки, художники, люди, для которых красота в городе жизненно важна, они ходят по нему и хотят, чтобы он был красивый.

Катя говорит, что в Вологде ей всегда было уютно. Но однажды она уехала работать за границу. Чтобы там окончательно понять: "Вологда - это мое".

- За границей все здорово, красиво, туда приятно приезжать, там живут улыбающиеся люди, - перечисляет Катя. - Но только прожив там некоторое время, начинаешь понимать, что у них абсолютно такие же проблемы. Печально, что мы приезжаем туда за другой жизнью, которую можем встретить здесь, в своем городе, - философствует она.

Спрашиваю, что для нее фестиваль. Обычная история про забор и краску?

- Это нечто большее, - говорит Катя. - Какая-то невероятная сказка про добрые отношения и красоту, которая делает добрее. Приходили какие-то потрясающие люди, начинали дружить, влюблялись, читали вместе книги на лестнице. Все лето мы шкурили стены, красили, пили чай, а в октябре вдруг поняли, что все сделано. И у нас не было ощущения, что это каторжный труд.

Вологодские добровольцы восстановили невероятно красивый деревянный жилой дом на улице Благовещенской, памятник архитектуры. И если раньше прохожие спрашивали - "вас еще не снесли", то теперь останавливаются и говорят "Ах".