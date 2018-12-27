В Башкирии четыре фуры столкнулись на трассе М7

В Дюртюлинском районе Башкирии из-за аварии перекрыли движение по трассе М7 из-за столкновения четырех грузовых автомобилей. Об этом сообщил на своем официальном блоге главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

По его словам, 27 декабря на 1247 километре автодороги "Москва-Уфа" столкнулись сразу четыре большегруза. Обошлось без пострадавших, только машины получили механические повреждения.

В связи с разбирательствами сотрудники ГИБДД перекрыли дорогу и организовали объезд места аварии через Москово-Юкаликулево-Суккулово.