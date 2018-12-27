В Новый год принято творить чудеса и дарить хорошее настроение окружающим. Особенно приятно, что большинство людей совершают добрые дела по велению сердца и собственному желанию, а не по чьей-то указке. Так, депутаты Городского совета Уфы Филюс Ишбулатов и Александр Баутский второй год подряд подписали социальные учреждения Уфы на ежедневную "Российскую газету".

Таким образом, люди, проживающие в интернатах, домах престарелых и проходящие лечение в госпиталях, будут в курсе последних новостей и мировых событий.

В свою очередь подписчики не остались в стороне и в знак благодарность меценатам вышили крестиком великолепные картины.

- Обычно я не принимаю никакие подарки. Но сегодня - исключение. Все, что сделано своими руками, для меня особо дорого и ценно. Представляю, сколько на это потрачено сил и времени! - признался Александр Баутский.

Благодарим депутатов Госдумы РФ Ивана Сухарева и Александра Ющенко; депутатов Госсобрания РБ Александра Андреева, Ильгама Галина, Дениса Назарова, Аскара Файзуллина, Лию Хафизову; депутатов горсовета Уфы Александра Баутского, Филюса Ишбулатова, Руслана Кинзикеева; глав администраций - Александра Груздева (Бирский район), Николая Самойленко (Иглинский район), Рустама Мусина (Мишкинский) и Ильгиза Самигуллина (Шаранский), а также верного друга "РГ" Вячеслава Аброщенко за неравнодушие, доброту и желание подарить любимую газету тем, кто в ней нуждается.