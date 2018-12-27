25 декабря глава региона Глеб Никитин представил утвержденную Стратегию социально-экономического развития Нижегородской области.

- Стратегия - это основополагающий документ региона на следующие 17 лет, основанный на принципах умного, устойчивого и справедливого развития, - отметил Глеб Никитин. - Человек - главная ценность Стратегии. Именно поэтому в ее основе лежат три взаимосвязанных приоритета: развитие человека - поддержка тех сфер, что обеспечивают реализацию личностного человеческого потенциала; экономическое развитие, которое обеспечит человеку высокий уровень жизни; пространственное развитие для комфортного и безопасного проживания.

К созданию Стратегии были привлечены региональные и федеральные эксперты, свыше 400 человек приняли участие в 50 заседаниях, на которых проходила экспертная проработка ключевых проблем и перспектив развития региона. Были проработаны 5,5 тыс. предложений, часть из которых вошла в Стратегию.

- Это был самый правильный путь - спросить у людей, что действительно для них важно, и приоритезировать развитие совместно. Стратегические сессии состоялись во всех муниципалитетах области, - сказал губернатор.

Основополагающий документ региона содержит в себе флагманские проекты, затрагивающие сферы жизни любого жителя Нижегородской области. Особое внимание уделено развитию бизнеса и промышленности, как ключевой составляющей региональной экономики.

- В Нижегородскую область зашли федеральные проекты, обеспечивающие поддержку промышленных предприятий, которые вкладывают особые усилия в диверсификацию, в развитие гражданских направлений, в создание экспортно ориентированной, конкурентоспособной, высокотехнологичной продукции, - прокомментировал представленную губернатором Стратегию председатель комитета областного Законодательного собрания по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма, генеральный директор АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" Олег Лавричев. - Этими инструментами через Фонд поддержки промышленности мы сейчас начинаем пользоваться. Региональное развитие должно быть основано на эффективной работе промышленных предприятий. Когда обеспечивается рост реального сектора экономики, инновационных технологий, тогда происходит наполнение консолидированного бюджета по доходной составляющей. И у нас появляется возможность жить не только по средствам, но и по потребностям.

В Стратегию развития вошли девять проектов: "Забота о благополучии каждого", "Благоприятные условия для жизни и семьи", "Колыбель талантов, лидеров и неравнодушных граждан", "Лучшие условия для компаний", "Внутренняя эффективность компаний в экономике", "Развитие рынков сбыта", "Трансформация управления ресурсами, задействованными в экономике", "Эффективная работа правительства" и "Комфортно жить везде".

- Архитектура основополагающего документа, который называется Стратегия развития региона, - это не догма. В ее обсуждении приняли участие несколько сотен тысяч нижегородцев, которые давали конкретные предложения и по отраслям, и по территориям. Фиксировали внимание власти на тех точках роста, которые могут дать хороший эффект в будущем. Стратегия - это живой документ, который будет изменяться, дополняться конкретными предложениями, - добавил Олег Лавричев.