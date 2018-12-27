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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Самаре рецидивист ранил из пистолета продавца в магазине

Текст: Анна Шепелева (Самара)

В Самаре полицейские задержали рецидивиста, который совершил вооруженное нападение на продуктовый магазин и ранил продавца. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Самарской области.

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На днях в круглосуточном магазине на улице Ново-Садовой посетитель открыл беспорядочную стрельбу, ранив женщину за прилавком. Затем он забрал из кассы 3,5 тысячи рублей и убежал. В полицию сразу же сообщили о преступлении. На место тут же прибыл экипаж ДПС, напарница раненой продавщицы подробно описала мужчину с "похожим на пистолет предметом".

Правоохранители оперативно задержали подозреваемого. При нем были деньги, пистолет и патроны. Он во всем признался.

Выяснилось, что 41-летний самарец уже был неоднократно судим, последний раз он вышел из колонии, где сидел за убийство, всего несколько месяцев назад. Дома у подозреваемого нашли целый арсенал оружия, в том числе и самодельного.

Возбуждены уголовные дела по ч 1 ст 222 (незаконные приобретение и хранение оружия) и ч 2 ст 162 УК РФ (разбой).

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