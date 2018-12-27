Стратегически важный для лекарственной безопасности страны проект удалось реализовать в этом году в столице Мордовии. На заводе "Биохимик" впервые в России было запущено промышленное производство полностью отечественных антибиотиков нового поколения - от штамма-продуцента до готового препарата.

Удастся ли предприятию полностью насытить потребности клиник страны в современных противовирусных средствах? Смогут ли сегодня наши производители лекарств составить реальную конкуренцию мировым компаниям на зарубежном рынке? Когда появятся инновационные отечественные препараты, способные оказать эффективную помощь в борьбе с бичом XXI века - онкологическими заболеваниями?

На эти и другие вопросы "РГ" ответил исполнительный директор АО "Биохимик" Дмитрий Земсков.

Дмитрий Николаевич, под занавес года принято подводить итоги. В 2018-м "Биохимику" удалось совершить настоящий революционный прорыв: в феврале здесь был дан старт первому в стране производству суперсовременных антибиотиков полного цикла. Думаю, не ошибусь, если назову это главным событием?

Дмитрий Земсков: Уходящий 2018 год для нас - знаковый. Конечно, важной вехой в развитии предприятия стал запуск первого в РФ производства новейших антибиотиков - от молекулы до готовой лекарственной формы. Начали мы с ванкомицина - антибиотика резерва, его применяют, когда другие средства уже бессильны. Прежде этот препарат в нашей стране не производился. Проект удалось реализовать всего за год с небольшим. Думаю, что мы справились с возложенной на нас задачей. На открытии нового производства присутствовала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, которая отметила наивысший уровень качества продукции.

В течение года уникальный для страны проект АО "Биохимик" был представлен на различных выставках - в том числе в ходе проведения Дней Республики Мордовия в Совете Федерации ФС РФ и Государственной Думе. Высокую оценку нашей работе дали председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко, лидеры политических партий, а также полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров.

Существенную поддержку набирающему рост и силу производству оказывает правительство республики и лично глава РМ Владимир Волков. Без помощи руководства региона наши проекты невозможно было бы реализовать.

В начале года много говорилось о том, что новое производство антибиотиков, запущенное на "Биохимике", даст возможность не только насытить внутренний рынок современными препаратами, но и увеличить экспортный потенциал. Как обстоит дело с реализацией этих планов?

Дмитрий Земсков: Сегодня "Биохимик" входит не только в число ведущих игроков на внутреннем рынке фармсредств, но и крупнейших экспортеров лекарственных препаратов в страны СНГ - Казахстан, Киргизию, Азербайджан, Узбекистан, Грузию и Армению, а также дальнего зарубежья. В 2018 году мы открыли торговое представительство во Вьетнаме. Поставки нашей продукции в эту республику начнутся в первом квартале 2019 года. Развиваются рынки сбыта в государствах Персидского залива и Латинской Америки. В данный момент мы заключили соглашение с Мексикой, Чили и Йеменом о проведении аудита нашей площадки.

В ближайших планах предприятия - выйти на рынок Юго-Восточной Азии. Мы планируем поставлять туда около двух десятков лекарственных средств, в том числе антибиотики, кардиопрепараты и препараты для неврологии.

Следует отметить, что рынок этого региона - сложный, насыщенный продукцией как европейских компаний, так и производителей Китая и Индии. Наше конкурентное преимущество состоит в том, что мы предлагаем более качественные, современные и доступные по цене лекарства.

Конечно, вывод препарата на международный рынок - процесс долгий и дорогостоящий. Для получения международного сертификата и одобрения комитета по лекарственной безопасности необходимо выполнить ряд жестких требований, работа порой длится не один год.

Кроме российского ванкомицина - антибиотика четвертого поколения - в планах предприятия значился и запуск в производство еще трех наименований антибактериальных средств - уже пятого поколения. В какой стадии сейчас находится этот проект?

Дмитрий Земсков: Проект находится в завершающей стадии. Промышленный выпуск субстанций новейших антибиотиков гликопептидного ряда - оритованцина, телаванцина и рамопланина - планируется наладить в конце первого квартала 2019 года. Эти препараты в России не производятся, они поставляются исключительно из-за рубежа. На фармацевтический рынок выпущенные "Биохимиком" антибиотики пятого поколения поступят к 2020 году.

Традиционный вопрос - о планах. Какие задачи ставит перед собой "Биохимик" на ближайшую перспективу?

Дмитрий Земсков: Группой компаний "ПРОМОМЕД", которая управляет АО "Биохимик", принят план стратегического развития. Мы стремимся стать лидерами фармацевтической промышленности. Новые препараты, новые активные субстанции, новые технологии производства и управления - все это позволит нам достичь поставленных целей. В 2019 году "Биохимик" продолжит взятый курс на импортозамещение и обеспечение фармацевтической безопасности страны.

Сейчас предприятие ведет разработку новейших антибиотиков пятого поколения: гликопептидов, липопептидов, цефалоспоринов. Кроме того, на различных этапах разработки и освоения находится более 170 лекарственных препаратов всевозможных фармацевтических групп: антибактериальные, седативные, гемостатические, ноотропные, противоаллергические, нестероидные противовоспалительные и многие другие. Ведется активная работа по наращиванию производства, модернизируется технологическое оборудование, повышается научный и кадровый потенциал сотрудников.

Если говорить о самых ближайших планах, то в новом году "Биохимик" планирует наладить производство 17 лекарственных препаратов. Все они находятся на финальном этапе регистрации. В рамках масштабной модернизации завода будут созданы опытно-промышленный участок малых серий и производственная лаборатория, завершится реконструкция корпуса по производству готовых лекарственных средств и активных фармацевтических субстанций методом химического и биологического синтеза, продолжится строительство корпуса по производству онкологических препаратов.

В 2019-м "Биохимик" будет отмечать 60-летие со дня основания завода. Надеюсь, что юбилейный год запомнится всему коллективу яркими событиями и покорением новых профессиональных вершин.

Ключевой вопрос

Важнейшей задачей для мировой медицины сегодня является борьба с онкологическими заболеваниями. На Гайдаровском форуме в 2018 году глава Минздрава РФ Вероника Скворцова назвала это направление "абсолютным приоритетом". Работают ли саранские производители медпрепаратов над созданием и выпуском современных лекарств для данной категории пациентов?

Дмитрий Земсков: Конечно. Не секрет, что процент смертности от онкологических заболеваний - один из самых высоких не только в нашей стране, но и во всем мире. В последнем Послании Федеральному Собранию президент России предложил разработать национальную программу борьбы с онкологией, активно привлечь к решению этой задачи науку и фарминдустрию.

Выполняя это поручение, мы планируем в 2019 году возобновить выпуск отечественных и оригинальных медикаментов для лечения раковых заболеваний. Кстати, освоение онкологического направления для нашего предприятия - не новость. Еще в 1963-м завод наладил производство циклофосфана - противоопухолевого средства алкилирующего действия.

В новом году мы подготовим к регистрации около десяти лекарственных средств. Это новейшие инновационные препараты, которые не производятся в нашей стране. Лекарства действуют непосредственно на очаг заболевания, не разрушая здоровые клетки.

В перспективе АО "Биохимик" станет обладателем одного из самых больших портфелей современных онкологических препаратов различных форм выпуска.

Справка "РГ"

"Биохимик" - один из важнейших производителей лекарственных препаратов в России. Предприятие было основано 5 ноября 1959 года. В 60-х его продукция вышла на международный уровень и стала поставляться в страны Европы и Азии. Завод удостоен множества международных наград. Сегодня "Биохимик" выпускает более 100 наименований препаратов. Ключевым направлением является разработка и производство инновационных антибиотиков.

