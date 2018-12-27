Еще год назад "Российская газета" пыталась помочь 34-летнему инвалиду-колясочнику Максиму Никитину, который из-за отсутствия пандусов не может выбираться за пределы своей квартиры. На запросы редакции чиновники обещали до конца 2017 года обеспечить доступную среду - оборудовать подъезд и установить пандусы. Вместе с Максимом на выполнение этих обещаний надеялись и журналисты, но ситуация не изменилась ни на йоту.

Уже три года Максим Никитин не может самостоятельно выехать за пределы подъезда своего дома. Фото: Айгуль Камаева/РГ

Обещанного три года ждут

Семь ступенек отделяют 34-летнего уфимца Максима Никитина от мечты: выйти на улицу, почувствовать дуновение ветра, поймать руками снежинку. Вот уже три года в зимнее время и распутицу он не бывает на прогулке и даже не посещает врачей. Передвигается он только в инвалидной коляске, но выбраться из дома не может: пандусов в подъезде нет.

- В прошлом году я еще надеялся, что все получится, но теперь эта надежда - не более чем фантом, - говорит Максим.

У него рассеянный склероз - неизлечимое аутоиммунное заболевание, которое постепенно поражает головной и спинной мозг. Лекарство от этой болезни еще не создали. Единственное, врачи рекомендуют пациентам с таким диагнозом избегать стрессов, чтобы не спровоцировать обострение. Но как тут не нервничать?

Молодой человек полностью зависит от своих родителей-пенсионеров. Вывезти на улицу не могут: лишь спустить на лифте на первый этаж и подвезти к двери подъезда. Потом на пути возникают те самые семь ступеней крыльца, которые преграждают путь в большой мир. Матери Максима - 66 лет, отцу - 71 год. Им просто не под силу поднять коляску.

Лишь раз в год, в апреле, Максим Никитин выезжает из квартиры, чтобы на все лето уехать на дачу и там надышаться свежим воздухом. Ради этого семья нанимает грузчиков. А в сентябре молодой человек возвращается в свою квартиру, потому что дачный домик Никитиных летнего типа. И вновь для этого приходится вызывать грузчиков, услуги которых ощутимо сказываются на бюджете семьи.

Кто кому должен?

Несколько лет назад Максим еще мог передвигаться с тростью, а затем с помощью костылей. Тогда его мама Галина Егоровна два года ходила по всем инстанциям, чтобы на лестнице у подъезда установили поручни. Сейчас она корит себя, что сразу же не начала биться за пандусы: металлические швеллеры не подходят даже для детских колясок, не говоря уже об инвалидной.

- Если бы я знала, что болезнь так быстро прогрессирует, не стала бы терять время. Кто же думал, что так произойдет? Кстати, пандус нужен не только Максиму! У нас в доме и другие инвалиды живут: на первом этаже, к примеру, молодой человек с ампутированной ногой. Он тоже из дома практически не выходит, тоже в "заложниках", - вздыхает Галина Егоровна.

Уже три года Максим Никитин не может самостоятельно выехать за пределы подъезда своего дома.

Бой с чиновниками, который Максим и его родители ведут уже два года, результатов не дал. В администрации Октябрьского района Уфы в ответ на просьбу установить пандус отвечали: в списках вашего дома нет, потому что ранее не обращались. А Уфимское управление жилищного хозяйства лишь обещало учесть пожелание инвалида первой группы, формируя очередной план в рамках муниципальной программы развития ЖКХ. Это было два года назад.

В следующем году чиновники в свои письма с ответами добавили существенное уточнение: пандусы для инвалидов-колясочников приобретают "в пределах бюджетного финансирования" при условии его выделения. Но главное - человеку дали надежду: адрес внесли в план на 2017 год. Подобный ответ пришел в прошлом году и в редакцию "РГ".

А уже через полгода чиновники рекомендовали управляющей компании приобрести пандус за счет жильцов, включив его стоимость в статью "Содержание". Когда соседи не поддержали идею, круг замкнулся: Максиму Никитину посоветовали купить собственный подъемник, цена которого от 200 тысяч рублей. Молодому человеку, живущему только на пенсию, такую сумму не накопить.

- При личных встречах мне неоднократно говорили: купите себе частный дом и живите на здоровье на свежем воздухе. Но мои родители уже в возрасте, им тяжело будет менять место жительства, - говорит Максим.

Непреодолимая преграда

К сожалению, сегодня многие инвалиды не знают своих прав и новых законов. Как уточнили в министерстве семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии, главный документ, который нужно изучить колясочникам, - "Правила обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме". Утвердило эти правила 649-е постановление правительства России в 2016 году.

- В зависимости от формы собственности жилья инвалида, его должна обследовать федеральная, региональная либо муниципальная межведомственная комиссия. Координатор этих действий - минтруд. Согласно пункту 14 вышеназванных правил мероприятия по приспособлению жилых помещений инвалидов финансируют из федерального и муниципального бюджетов, - объясняет замминистра семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ольга Кабанова.

В этом вопросе важно проявить настойчивость и не забывать ссылаться на нормативные документы. В случае с Максимом Никитиным сделать подъезд многоквартирного дома доступным в соответствии с федеральным законодательством можно лишь двумя способами. Либо если жильцы согласятся заплатить за пандусы за счет статьи "Содержание", либо эту обязанность придется взять на себя муниципалитету в соответствии с постановлением правительства России. Главное - добиться решения о включении адреса в соответствующий график.

Между тем



Никто из чиновников не знает точно, сколько инвалидов-колясочников сейчас являются "заложниками" в собственных квартирах. Многие из них не борются за свои права, надеясь, что государство вспомнит о них и поможет.



Компетентно

ИРЕК ЗАРИПОВ, четырехкратный чемпион зимних Паралимпийских игр, депутат госсобрания Башкирии:



- В 2000-х годах я сам два года был "заложником" в "хрущевке" на пятом этаже, затем переехал на третий этаж, но также в дом без лифта. До сих пор помню, как спускал впереди коляску, а сам следом практически полз.



К сожалению, у нас очень много инвалидов, которые не могут выйти из дома из-за элементарного отсутствия пандусов. Если жильцы дома отказались устанавливать его за свой счет, нужно идти в адвокатскую палату, где инвалидам бесплатно помогут составить грамотное обращение в прокуратуру, а далее в суд. Ведь, по сути, нарушается конституционное право человека на свободу передвижения. Также стоит написать обращения в госстройнадзор. Пока вопрос решается, можно обратиться в собес с просьбой предоставить социального работника, который помогал бы инвалиду в быту.



РИМ КАЮМОВ, уполномоченный по правам человека в Башкирии:



- Я держу на контроле ситуацию Максима Никитина. Известно, что 31 мая 2018 года администрация Уфы утвердила муниципальную программу "Развитие ЖКХ и улучшение экологической обстановки в городском округе город Уфа РБ". Ее подпрограмма "Поддержка ЖКХ" предусматривает в том числе и устройство внешних и внутренних пандусов в подъездах многоквартирных домов. Программа финансируется за счет средств местного бюджета и рассчитана на период с 2018 по 2023 год. Казалось бы, проблем не должно быть, но они есть. Поэтому мы направили ходатайство в защиту интересов Никитина в прокуратуру Октябрьского района.

Цифра

5,3 тысячи инвалидов-колясочников живут в Башкирии.