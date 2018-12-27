Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
27.12.2018,  
12:20
Текст:  Антон Валагин

Видео: Новый летающий танкер РФ показали изнутри

В сети появилось видео наземных испытаний нового самолета-заправщика Ил-78М-90А. Летающий танкер проходит на авиазаводе в Ульяновке финальную стадию наземных испытаний - испытания двигателей во всех режимах.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Беспилотник "Корсар" проходит опытную эксплуатацию в Минобороны РФ

Суммарная тяга четырех обновленных двигателей гигантского самолета - почти 60 тонн. Все показатели бортовых систем регистрируются оборудованием, установленным в грузовой кабине. Проверяется работа системы аварийного покидания - люка в полу штурманской кабины, - и боковых дверей. Они также могут использоваться для эвакуации летчиков в нештатной ситуации.

- Это новый уровень самолета и новые возможности - в том числе боевые, - удобство эксплуатации. Это уже не стрелочные приборы, хорошо сделали, - похвалил "стеклянную кабину" Ил-78М-90А летчик-испытатель Владимир Иринархов. Его слова приводит телеканал "Звезда".

Благодаря цифровому оборудованию штурманская кабина - она расположена под пилотской, - стала гораздо просторнее, появилась система кругового телеобзора. В грузовой кабине два топливных танка суммарной емкостью в 52 тонны. В воздухе обновленный Ил-78 способен одновременно заправлять три самолета, на земле - четыре.

Новй самолет-заправщик создан на базе глубоко модернизированного Ил-76М-90А. У него иная конструкция крыла, более мощные и экономичные двигатели, усиленное шасси. По сравнению с предшественником дальность полета Ил-78М-90А выросла на 20 процентов, а уровень шума и вредных выбросов приведен к международным нормам. После завершения испытаний Минобороны намерено заказать не менее 14 летающих танкеров.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Фото: Пресс-служба Центрального военного округа
Снайперы-миротворцы ЦВО научились вести "гуманный огонь" 11:33
Комплексы "Панцирь-С1" отразили израильскую ракетную атаку в Сирии 26.12.2018
Видео: испытания гиперзвуковой ракеты США 26.12.2018
ВКС России
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Тральщик "Валентин Пикуль" завершил вахту в Средиземном море 11:22
Беспилотник "Корсар" проходит опытную эксплуатацию в Минобороны РФ 26.12.2018
Огонь! Россияне оценили календарь от Минобороны 25.12.2018
самолеты
Истребители-перехватчики МиГ-31 устроили "бой" в небе над Уралом 25.12.2018
Минобороны РФ представило юмористический календарь на 2019 год 25.12.2018