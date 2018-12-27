Чем 2018 год запомнился сотрудникам Алтайского филиала СГК

Уходящий год по ряду моментов стал знаковым для Алтайского филиала Сибирской генерирующей компании (СГК). Пожалуй, главное событие случилось 15 сентября, когда председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение № 1937, согласно которому Рубцовск первым в стране перешел на новый принцип регулирования тарифов на теплоэнергию. С 1 января 2019 года в городе, где СГК выполняет функции единой теплоснабжающей организации, будет действовать новая модель рынка - метод альтернативной котельной.

На очереди - Барнаул

Это означает, что в течение следующих десяти лет стоимость тепловой энергии будет не пересматриваться ежегодно органами тарифного регулирования, а лишь индексироваться в соответствии с данными Росстата по инфляции.

- Наша компания всегда старается заглядывать далеко вперед. Поэтому мы приложили много усилий к тому, чтобы произошли изменения в ФЗ-190. Они долгожданные не только для энергетиков. Теперь у органов местного самоуправления появились реальные возможности привлекать инвесторов в сферу теплоснабжения, давать им твердые гарантии возврата инвестиций. В нашей отрасли произошло историческое событие - ни больше ни меньше, - убежден директор Алтайского филиала СГК Игорь Лузанов.

Но Рубцовск - это только начало. СГК провела большую совместную работу с администрацией Барнаула и правительством Алтайского края по анализу возможности перехода к ценовой зоне теплоснабжения в краевом центре. Были детально рассмотрены тарифные и бюджетные последствия данного перехода, а также нагрузка на потребителя при различных расчетах стоимости тепловой энергии в случае, если инвестор вложит в реконструкцию системы теплоснабжения порядка шести миллиардов рублей в течение ближайших нескольких лет.

- Расчеты показали, что потребитель понесет наименьшую нагрузку, если будет применен метод альтернативной котельной, - комментирует Игорь Лузанов. - В этом случае не будет разовых резких скачков тарифов. 24 декабря мэрией Барнаула в Алтайское краевое Законодательное собрание был направлен пакет документов для рассмотрения вопроса об отнесении Барнаула к ценовой зоне теплоснабжения.

Предполагается, что депутаты обсудят это предложение на одной из сессий в начале 2019 года. И если оно получит одобрение, следующим этапом станет согласование вопроса в правительстве Алтайского края, а затем - в правительстве России.

Акцент на тепловые сети

В Барнауле возможный переход на метод альтернативной котельной позволит СГК в первую очередь сосредоточиться на ремонте теплосетей. После серии коммунальных аварий в нынешнем отопительном сезоне их состояние не внушает оптимизма.

- Запас прочности заканчивается на наших глазах. Пришла пора серьезной реконструкции сетей. Возможности для этого есть. И мы уже не можем дожидаться соответствующего постановления федерального правительства о переходе Барнаула на новый принцип регулирования рынка тепловой энергии - с нового года планируем довольно масштабные работы. Мы уже многое сделали, чтобы привести в норму источники теплоснабжения, поэтому сейчас можно перенести акцент на тепловые сети.

По словам директора теплосетевого подразделения СГК в Барнауле Александра Гросса, в новом году на ремонтные работы и повышение эффективности барнаульского теплосетевого комплекса планируется потратить почти два миллиарда руб-лей. При подготовке программы работ приоритет будет отдан наиболее проблемным, аварийным участкам. По оценке специалистов СГК, 54 процента сетей краевого центра - а это около 700 километров - выработали свой ресурс и являются потенциально аварийными.

- С нового года начнем исправлять ситуацию. Для этого придется перерыть практически весь город, проблемные участки есть и в районе вагоноремонтного завода, и на Потоке, и в других местах. Но перед нами поставлена задача - минимизировать для барнаульцев последствия глобальной реконструкции, особенно в части отключения горячей воды. Надеюсь, горожане нас поймут и поддержат, - подчеркивает Александр Гросс.

Если в 2018 году в Барнауле три километра сетей подверглось капитальному ремонту и около одиннадцати километров - текущему, то в следующем, по предварительным расчетам, планируется отремонтировать порядка сорока километров сетей.

Бийск теперь тоже в зоне ответственности

Еще одно ключевое событие для Алтайского филиала связано с Бийском. За этот год была проведена модернизация роторов турбогенераторов № 8 Бийской ТЭЦ и техническое перевооружение противоаварийной автоматики этой станции. В ходе реализации инвестиционных проектов по технологическому присоединению новых потребителей построено более 700 погонных метров тепловых сетей различного диаметра. Это позволило добавить двадцать новых потребителей тепла. В обновление парка спецтехники было вложено 36,9 миллиона рублей. Новые мастерские для аварийно-восстановительных работ и другая современная эффективная техника дают возможность сократить срок аварийных и текущих ремонтных работ.

- Состояние полученных нами активов достаточно удовлетворительное. Но есть проблемы с объектами теплоснабжения, которые находятся в сфере управления МУП "Водоканал", - это 32 котельные. Ежегодно туда направлялись бюджетные субсидии - порядка 170 миллионов рублей, и это настоящая головная боль для городских властей. Администрация Бийска обратилась в СГК, чтобы мы рассмотрели возможность взять эти объекты под свою ответственность. Сейчас мы изучаем варианты модернизации городской системы теплоснабжения. Причем сходства с барнаульской системой у бийской практически нет. 32 котельные, про которые я упоминал, рассредоточены по всему городу, по левому и правому берегам Бии, поэтому переподключить их к нашим источникам не представляется возможным (кроме, может быть, одной-двух). Вероятно, модернизация пойдет по следующему принципу - перевод на газ и автоматизация малых котельных, а также замещение старых котельных более крупным и эффективным источником. Пока все эти предложения находятся в стадии проработки проекта. Надо четко понять, за счет чего проинвестировать весь комплекс работ и чем будет гарантирован возврат средств, - пояснил Лузанов.

Зеленый свет экологическим проектам и благоустройству

Вопросы экологии в XXI веке будут подниматься все чаще и чаще, это общемировой тренд. Поэтому в СГК ими занимаются постоянно. По инвестиционной программе 2018 года на Барнаульской ТЭЦ-2 реализован проект модернизации системы золоулавливания на котлоагрегате станции

№13. Проведенные работы позволят снизить объемы выбросов золы в атмосферу на 800-900 тонн в год. В Бийске в целях компенсации ущерба водным биоресурсам компания заплатила 1,2 миллиона рублей за выпуск более трехсот тысяч единиц молоди сазана в бассейн Оби. В Рубцовске учли опыт эксплуатации котельного оборудования в предыдущем отопительном сезоне, разработали и реализуют план из трех десятков природоохранных мероприятий. Сюда входят как эксплуатационные и наладочные работы, выполнение замеров, исследований, так и ремонтные и инвестиционные мероприятия. Среди ключевых - капитальный ремонт батарейных циклонов на трех станциях и закупка малозольного угля.

В уходящем году во время акций экологического сообщества "Зеленая Дружина СГК" в трех крупнейших городах края было высажено около 300 деревьев, проведены три субботника и различные мероприятия по благоустройству скверов и памятников, связанных с Великой Отечественной войной.

29 сентября в Рубцовске прошли церемонии открытия детского игрового комплекса и спортивной площадки для занятий воркаутом во дворе между домами 64 и 66 по улице Ленина и современного общественного пространства на площадке перед Рубцовским аграрно-промышленным техникумом. Оба проекта разработаны ведущим архитектурным бюро Алтайского края "Классика" под руководством Александра Деринга. Новые площадки стали подарком от СГК горожанам, дополнившим основной проект благоустройства города. Общая стоимость благоустроительных работ, выполненных в Рубцовске в 2018 году, составила более 100 миллионов рублей.

Цифра

8,33 миллиона рублей направила СГК на благотворительность в Алтайском крае

Справка

На предприятиях алтайского филиала СГК трудится четыре тысячи человек. ТЭЦ СГК обеспечивают теплом более 88 процентов потребителей в Барнауле (а с учетом котельных МУП "Энергетик" - около 96 процентов) и 90 процентов в Бийске. В Рубцовске на долю компании приходится 98 процентов потребителей. Установленная электрическая мощность предприятий СГК на Алтае - 1229,9 МВт, установленная тепловая мощность - 4427,3 Гкал/час. Протяженность тепловых сетей компании в регионе составляет 2085,5 километра (21,6 процента от общей протяженности теплосетей СГК). Общая сумма затрат компании на инвестиционную программу в Алтайском крае - 2,33 миллиарда рублей (с учетом НДС).

Прямая речь

Игорь Лузанов, директор Алтайского филиала СГК:

- В целом в уходящем году мы работали в стабильном режиме. К примеру, Рубцовск исправно получал тепло из одного источника. Если говорить об основных показателях, то на 43 процента выросла выработка тепловой энергии нашими предприятиями. В абсолютном выражении это 7 миллионов 844 тысячи гигакалорий. По контуру филиала мы выработаем к концу года порядка 5 миллиардов 800 миллионов киловатт-часов, что на 55 процентов больше, чем в 2017-м. В ближайшие дни Барнаульская ТЭЦ-3, по уже сложившейся приятной традиции последних лет, в очередной раз побьет рекорд по выработке электроэнергии. ТЭЦ-3 доказывает свою эффективность, она активно востребована на рынке электроэнергии.