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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Когда чеки краснеют

Продавцы покрывают недостачу за счет покупателей
Текст: Светлана Сибина
Российская газета - Экономика Сибири №7755 (292)
В торговых сетях и на городских ярмарках царит предпраздничный ажиотаж. В преддверии Нового года и долгих каникул сибиряки сметают с прилавков почти все, и продавцы нередко пользуются моментом, торопясь сбыть залежалый товар и войти в январь без финансовых потерь.
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Цветные ценники, привлекающие глаз покупателя, тоже "говорят" правду далеко не всегда.

- Набрала две сумки продуктов, а когда пришла домой, обнаружила, что в чеке напечатаны другие, более высокие цены, чем были указаны на товаре в магазине. На следующий день пошла разбираться, но доказать ничего не смогла. Видимо, надо проверять чек, не отходя от кассы, - разводит руками омичка Ирина Лазутенко.

Правозащитники напоминают, что это далеко не единичный пример, и, делая покупки, особенно в канун праздников, бдительность терять нельзя.

- В последнее время подобное происходит сплошь и рядом. К нам поступает вал обращений, - сообщил корреспонденту "РГ" руководитель Омского союза защиты прав потребителей "Щит" Евгений Рабинович. - Яркие ценники в сетевых магазинах не означают, что товар вам продадут по льготной цене. Причем кассиры не только завышают стоимость, но и нередко за счет покупателей списывают недостачу. Как правило, лишние суммы появляются в чеках пенсионеров, которые не в состоянии разглядеть указанные там цифры, либо потребителей, которые делают много покупок и не проверяют соответствие цен. Поэтому продавцам такие махинации сходят с рук.

Стоит сказать, что канун Нового года - время особой бдительности и для правоохранительных органов. Именно в эту пору рынок наводняют нелегальные товары.

- Например, из Казахстана в Прииртышье большими партиями поставляют гусей, уток, а также красную икру, - поясняет глава регионального Россельхознадора Олег Подкорытов. - Везут также мясо, молочную продукцию и макароны. Всего с начала года на границе остановлено более четырех тысяч тонн нелегального продовольствия.

Часть товара нелегалам все-таки удается провезти. Как правило, реализуют его вблизи мест бойкой торговли, ярмарок. Специалисты утверждают: сигналом того, что продукт сомнительный, служит слишком "красная" цена. Однако разобраться в этих хитросплетениях рядовому потребителю даже в местах разрешенной торговли бывает непросто.

"В прошлые выходные гусей продавали по тысяче рублей за штуку, а теперь - по 350 рублей за килограмм. Это же получается в полтора раза дороже. Сыр был по 300 рублей за килограмм, а теперь просят столько же за небольшой кусок. Поди разберись тут без калькулятора", - вздыхают покупатели.

Сетевые и ярмарочные цены в канун Нового года, действительно, пошли вверх: спрос рождает предложение. Даже красная икра, несмотря на невиданный улов в этом году, ничуть не подешевела. Рыба тоже держит цену, и эту тенденцию подтверждает официальная статистика. По данным Росстата, по сравнению с прошлогодним декабрем, в Омске в среднем она подорожала на два рубля за килограмм, в Барнауле - на четыре, в Новосибирске и Кемерове - на десять рублей.

Мясо за год подросло в цене более ощутимо. Говядина и свинина в Барнауле и Томске - на тридцать рублей за килограмм, в Омске - на пятнадцать рублей. Примерно на столько же подорожали куры. Повсеместно на восемь-двенадцать процентов выросли цены на яйца, гречневую крупу и сахар. В соразмерной пропорции подорожали овощи и фрукты, конфеты и алкоголь. И только цена на молоко остается стабильной.

Главный социальный продукт - хлеб - тоже пошел в рост. В Новосибирске и Барнауле килограммовая буханка "потяжелела" на три рубля, в Омске и Кемерове - на шесть. Статистики утверждают, что сибирские цены за ржано-пшеничную булку на пятнадцать процентов выше, чем в среднем по стране. По другим пунктам продовольственной корзины они остаются более демократичными. .

Кстати

Аналитики кадрового агентства HeadHunter решили выяснить, как сибиряки будут встречать Новой год и проводить каникулы. Более 80 процентов респондентов заявили, что планируют совместное празднование с коллегами по работе. Из них 36 процентов отправятся в кафе или ресторан, еще 28 процентов нарядят елку и устроят фуршет в офисе. Организованный корпоратив на внешней площадке пройдет только в 23 процентах компаний. Длинные новогодние выходные 47 процентов респондентов проведут с родными и друзьями, 32 процента - будут работать, восемь процентов - отправятся в путешествия.

Экономика Товары и цены Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область
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