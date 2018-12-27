Опубликован рейтинг открытости горнодобывающих и металлургических компаний России в сфере экологической ответственности в 2018 году.

Экологизация промышленного производства - глобальный вопрос XXI века. Идея в том, что любая хозяйственная деятельность наряду с экономической эффективностью должна сопровождаться сохранением и повышением качества окружающей среды. Это будет достигаться с одной стороны внедрением наилучших доступных технологий (НДТ), а с другой - созданием "зеленой экономики". В условиях последней начинает действовать неценовая конкуренция, и преимущество получают компании, которые идут по пути добровольной международной сертификации, экологических стандартов, публичной нефинансовой отчетности, легальности происхождения продукции.

Дело за малым - заставить "позеленеть" промышленников. Для этого требуется: первое - уметь измерять воздействие (чтобы его снизить), второе - не бояться открывать экологически значимые данные (чтобы заслужить уважение), третье - развивать корпоративную ответственность (чтобы завоевать рынок). И экологические рейтинги - наиболее эффективный механизм решения этих задач.

Итоги рейтинга 34 горнодобывающих и металлургических компаний России, в числе которых золото-, алмазо- и углепромышленники, а также переработчики цветных металлов и железной руды, в третий раз подвел Всемирный фонд дикой природы WWF-Russia. В рейтинг включено 26 критериев, разделенных на три группы - экологический менеджмент, воздействие на окружающую среду, прозрачность экологических данных. При этом принципиально учитывалась лишь информация, размещенная в публичном пространстве.

Первым делом стоит отметить положительную динамику среднего балла рейтинга по годам. Уровень информационной открытости российских компаний неуклонно растет: 0,59 - 0,7 - 0,82. Особенно активный рост наблюдается в раскрытии экологических аспектов деятельности - 53 процента. В прошлом году было 46, а первоначально - 29.

Как и в предыдущие два года, самые верхние строчки рейтинга занимают золотодобытчики, а третье место впервые получили угольщики. Максимальный балл составил 1,59 (плюс 0,02), минимальный тоже вырос - до 0,2 (плюс 0,16). Добрая половина представленных участников улучшила (или сохранила) свои показатели по сравнению с прошлым годом в диапазоне от 0,5 до двух баллов. А вот такие компании как АЛРОСА, ММК, "Русская медная компания", "Уралкалий" и ЕВРАЗ ухудшили.

Высокий уровень информационной активности на протяжении двух лет демонстрируют лишь восемь компаний из 34. Полностью закрытыми остаются тринадцать постоянных аутсайдеров - угольщики "Мечел" и "Русский уголь", золотодобытчики "Золото Камчатки" и "Русдрагмет", добытчики полиметаллов УГМК, "Русская платина", "Сибирский горно-металлургический альянс", китайская компания "Лунсин", швейцарская компания "Еврохим" и другие. По воздействию на окружающую среду у "сидящих в засаде" крайне низкий показатель информативности - 0,36. Из чего можно сделать вывод, что этим компаниям, с одной стороны, нечем похвастать в экологическом плане, а с другой - есть то, что они показывать не хотят. В частности, оценки воздействия на окружающую среду, проекты рекультивации, объемы промышленных выбросов и стоков - это все секрет фирмы. И о программах по сохранению биоразнообразия лучше не спрашивать.

В процессе изучения материалов на официальных сайтах участников рейтинга его организаторы отмечали, что некоторые компании избавляются от ранее опубликованных данных и не уделяют внимания авариям и конфликтным ситуациям с местными жителям. Хотя в последнее время таких случаев было довольно много. Организаторы отреагировали на сигналы, и теперь изменившим информацию на корпоративном сайте грозит штраф. Другой "сюрприз" - два новых критерия: "об авариях и инцидентах" и "о спорных экологических ситуациях". Здесь важен не столько факт случившегося, сколько меры и действия компаний, направленные на исправление ситуаций. Сведения черпают все на тех же официальных сайтах и в интернет-новостях. Применив эти критерии, удалось зафиксировать девять аварий и 64 конфликта с населением. Без происшествий обошлось только двенадцать компаний.

Таким образом, результаты можно считать удовлетворительными, хотя общую картину сильно портит пассивность трети участников. Возможно, в будущем году, на фоне необходимости получать комплексные экологические разрешения и внедрять НДТ, логично ожидать улучшения показателей.

Отдельная тема - участие в рейтинге угольных компаний. Таковых отмечено всего семь, причем одна из них добровольно подала заявку на участие. А из двадцати отраслевых представителей Кузбасса учтено лишь пять. Третий год подряд в поле зрения экспертов не попадает УК "Кузбассразрезуголь" - один из крупнейших представителей отрасли. Хоть он и входит в УГМК, безусловно, достоин особой оценки. И на просторах Сибири есть немало других поставщиков черного золота, об уровне социальной ответственности которых неизвестно ровным счетом ничего.

Между тем Россия планирует увеличить свою долю на мировом угольном рынке. К 2025 году заявлена добыча на уровне 560 миллионов тонн (против 407,8 миллиона, добытых в 2017-м). Роснедра планируют выставить на аукцион десятки лицензий на угледобычу не только в Кузбассе, но и в Красноярском и Хабаровском краях, республиках Хакасия, Тыва и Якутия. Понятно, что уголь будут добывать в основном в карьерах, открытым способом, а это значит, что вырастет техногенная нагрузка на природу и население. В этих условиях рейтинг, как барометр, будет отражать устойчивость угольного производства той или иной компании. Ответственному недропользователю скрывать нечего. Репутация стоит дорого, особенно репутация государства. Так что закрытость и отсутствие обратной связи должны стать сигналом для общества и органов госконтроля, что состояние окружающей среды и население - в зоне риска.