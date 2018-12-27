Сокращение загрязнения водных объектов сточными водами - в числе приоритетных направлений в Кузбассе. А стимулом для использования современных технологий экологической защиты служит ужесточение природоохранного законодательства.

По сравнению с 2008 годом объем загрязненных стоков промышленных предприятий в регионе сократился на 15,3 процента, а сброс нормативно очищенных с 2005-го увеличился в 20,5 раза.

На днях ввели в строй очистные сооружения производительностью 120 кубометров в час на одном из старейших заводов Новокузнецка. С момента основания предприятия в 1961 году заводчане, производившие чугунные ванны, трубы и отопительные приборы, брали воду для охлаждения своих агрегатов исключительно в пруде-отстойнике Кузнецкой ТЭЦ, а очистку промливневых стоков не проводили. В результате, как показали прокурорские проверки, в приток Томи реку - Кульяновку поступали загрязняющие вещества с превышением нормативов: по фосфатам - в 1,4 раза, меди - в 1,8, железу, хрому и марганцу - вдвое, нефтепродуктам - в шесть, а по цинку - более чем в десять раз. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе областной прокуратуры, новокузнецкий межрайонный природоохранный прокурор для приведения стоков в норму потребовал строительства очистных сооружений. В октябре 2017-го Черепановский районный суд Новосибирской области обязал собственников завода это сделать.

Однако, по данным самого предприятия, проект начали воплощать в жизнь еще в 2014-м. Комплекс включает приемно-регулирующий бассейн, повысительную канализационную насосную станцию (станцию подкачки), насосно-фильтровальную станцию, водонапорную башню и площадку резервного хранения обезвоженного шлама.

Таким образом, на заводе внедрили трехступенчатую схему очистки и обработки сточных вод. В итоге на выходе качество воды подходит для водоемов рыбохозяйственного назначения. Кроме того, создание оборотной системы технического водоснабжения с повторным использованием ресурса позволяет брать меньше воды из внешних природных источников и на 495 тысяч кубометров в год сократить сбросы в поверхностные водоемы.

В строительство очистных сооружений вложено 73 миллиона рублей, на заводе создано пять новых рабочих мест. Причем это уже десятый объект подобного рода из построенных в 2018 году в Кузбассе. Для сравнения: за весь прошлый год в области ввели в эксплуатацию восемь очистных сооружений, что на тот момент считалось рекордом.

По мнению начальника областного департамента природных ресурсов и экологии Сергея Высоцкого, новые очистные важны не только для завода, но и для Новокузнецка в целом. Дело в том, что они будут принимать как промливневую канализацию предприятия, так и часть городских ливневых стоков с Кузнецкого шоссе. Последние до сих пор попадали в Кульяновку без очистки. Теперь есть надежда, что и главная река Кузбасса станет прозрачнее.