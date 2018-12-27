Бывший управделами администрации Алтайского края Алексей Белобородов предстанет перед судом по обвинению в получении взятки и растрате бюджетных средств в особо крупном размере.

Как сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева, завершено расследование двух уголовных дел в отношении Алексея Белобородова и директора ООО СК "РемСтрой" Евгения Фоканова. Белобородов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 и ч. 4 ст. 160 УК РФ. Фоканову вменяется содействие хищению чужого имущества, вверенного виновному (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ).

По данным следствия, пять лет назад Алексей Белобородов предложил своему знакомому Фоканову помочь его компании стать единственным подрядчиком на объектах, подведомственных управлению делами администрации края. В нарушение норм законодательства и в обход конкурсных процедур с "РемСтроем" были заключены госконтракты, гражданско-правовые договоры и соглашения на выполнение работ по реконструкции, ремонту и строительству зданий и объектов. За эту услугу с 2013-го по 2016 год Белобородов получил от Фоканова взятку в виде безвозмездного строительства двухэтажного гаража, ремонта принадлежащих ему объектов недвижимости в Белокурихе и необходимых для этого строительных материалов на общую сумму более трех миллионов 600 тысяч рублей.

Кроме того, в 2013-м и 2015 году Белобородов при пособничестве директора "РемСтроя" растратил свыше 32 миллионов рублей бюджетных средств, полученных на выполнение работ по строительству и ремонту объектов, благоустройству территорий, подведомственных управлению делами администрации края, которые на самом деле не проводились либо проводились по завышенной стоимости.

Эти преступления выявили сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю.

В ходе предварительного следствия Алексей Белобородов своей вины не признал, а Евгений Фоканов оказывал следователям содействие. Для обеспечения гражданского иска по возмещению причиненного государству ущерба наложен арест на денежные средства и имущество обвиняемых на общую сумму более семидесяти миллионов рублей.