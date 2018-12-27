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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Держат фронт

Для сибирских кадет поисковая работа становится делом всей жизни
Текст: Юрий Прокопьев
Российская газета - Неделя - Сибирь №7756 (293)
Желтая полоска бумаги с еле различимой записью, сделанной выцветшими от времени чернилами - вкладыш из солдатского медальона времен Великой Отечественной, найденного вместе с останками красноармейца в местах боев. Поистине бесценный документ, благодаря которому пропавшего без вести бойца официально признают героически погибшим. Каждая такая находка - чья-то судьба. А также очередная победа на своем фронте людей, возвращающих из небытия имена героев.
Фото: Татьяна Сухановская
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В этом году поисковая экспедиция "Поиск-МГиВ" Сибирского кадетского корпуса провела две вахты памяти - в Киришском и Кировском районах Ленинградской области. Поисковики подняли останки 169 воинов, обнаружили восемнадцать медальонов. Шесть вкладышей удалось прочесть. Родственников пятерых пропавших без вести уже нашли. Один из них - рядовой Павел Иванович Рыбъяков 1903 года рождения - оказался призванным из Новосибирской области. "Повезло земляка найти - такое бывает редко", - подводит итоги 56-й вахты заведующая центром патриотического воспитания Сибирского кадетского корпуса, председатель Новосибирского регионального отделения Поискового движения России Наталья Некрасова.

Еще раз повезло, когда руководитель поисковой группы новосибирской средней общеобразовательной школы N 56 Виктория Цивинская буквально за несколько часов нашла в райцентре Венгерово, откуда был призван Павел Рыбъяков, родственников погибшего солдата. А 18 декабря на традиционном приеме у губернатора Новосибирской области поисковики передали родным Рыбъякова его медальон и вкладыш.

"Это - будущее России", - говорит Наталья Некрасова про большую и дружную команду. Хотя среди участников похода-экспедиции "Поиск-Мужество, Героизм и Воля" немало уже взрослых состоявшихся людей. Да и для молодежи поисковая работа - это взрослое отношение к Родине, памяти, жизни. Не только увлекательное занятие и романтика, но и тяжелый физический труд, дисциплина, ответственность. При этом съездив в экспедицию хотя бы один раз, туда стремятся попасть снова и снова.

- Из "Поиска" трудно уйти. Выпускники Сибирского кадетского корпуса, других учебных заведений, повзрослев, проводят в экспедиции свои отпуска, становясь командирами групп, разведчиками, медработниками, - утверждает Некрасова.

Сама Наталья Изотовна пришла в поисковое движение в 1990 году, работая методистом по воспитательной работе Новосибирского военно-патриотического объединения "Мужество, Героизм и Воля", на базе которого впоследствии был открыт Сибирский кадетский корпус, там же появилась и экспедиция "Поиск-МГиВ".

Ребята не только ездят в экспедиции, находят и поднимают останки солдат, хоронят их в братских могилах, а некоторых перезахоранивают на малой родине. Они разыскивают родственников погибших воинов, работают в архивах, уточняют списки красноармейцев, умерших от ран в эвакогоспиталях. В День Неизвестного солдата, который отмечается в нашей стране ежегодно 3 декабря, на мемориале "Раненый воин" на Заельцовском кладбище Новосибирска проходит митинг-реквием. В нем участвуют кадеты всех трех кадетских корпусов Новосибирской области, учащиеся школ областного центра и сельских районов. По традиции в этот день на мемориале появляются новые плиты с именами красноармейцев, умерших в госпиталях. 3 декабря 2018 года добавились еще две - работая в архивах, поисковики нашли девять неучтенных прежде фамилий.

Фото: Авиапоиск Двфо/vk.com
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Также ежегодным стал межрегиональный лыжный поход "Ледовый марафон", в организации которого участвуют Сибирский кадетский корпус и Поисковое движение России. В этом году он проходил со 2 по 4 марта. Две сотни участников шли по льду Обского водохранилища на лыжах, маршрут лежал через села Новосибирского и Ордынского районов, где состоялись мемориальные мероприятия в память о без вести погибших на фронтах Великой Отечественной.

-Это не спортивное соревнование, здесь важны не пройденные лично тобой километры, а миссия и сама атмосфера похода, где каждый участник - герой. Это воодушевляет, и если в первый раз пройдешь всего десять километров, то на следующий год сможешь пройти все пятьдесят, - поясняет Наталья Некрасова.

Поисковое движение России в Новосибирской области представлено сегодня восемью отрядами. Шесть из них участвуют в экспедиции "Поиск-МГиВ". Отдельно работают отряд военно-патриотической школы "Десант" и Бердский поисковый отряд "Кондор". Все они получают необходимую поддержку.

Прямая речь

Наталья Некрасова, председатель Новосибирского регионального отделения Поискового движения:

- У нас нет проблем во взаимоотношениях с областным руководством и мэрией Новосибирска. Мы видим, что это принципиальная позиция. А то, что делают для экспедиции меценаты, заслуживает самых высоких слов благодарности - без их помощи мы бы не справились, даже несмотря на серьезную помощь со стороны государства. Главное, что они к нам относятся не как к просящим, а как к равноправным партнерам в совместной работе по воспитанию ребят и увековечиванию памяти погибших защитников Отечества. Это люди, переживающие за судьбу Родины, которые помнят историю страны и дорожат ею.

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