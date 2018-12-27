В кузбасском городе Киселевске суд по требованию прокуратуры обязал вернуть в муниципальную собственность четыре паровых котельные, проданные вместе с другим социально значимым имуществом в частные руки.

В кузбасском городе Киселевске суд по требованию прокуратуры обязал вернуть в муниципальную собственность четыре паровых котельные, проданные вместе с другим социально значимым имуществом в частные руки.

О необходимости передачи котельных горожане стали говорить еще нынешней осенью, когда Сибирь сковали первые тридцатиградусные морозы, а батареи в многоэтажках ряда микрорайонов Киселевска были чуть теплыми. Это совершенно не вязалось с заверениями прежнего главы города Сергея Лаврентьева (ушедшего в отставку в двадцатых числах ноября), что все котельные к отопительному сезону готовы.

Жильцы квартир, в которых температура воздуха не поднималась выше пятнадцати градусов, засыпали письмами муниципалитет, администрацию Кемеровской области, обращались к президенту РФ. В середине декабря горожане вышли на стихийный митинг, вызвав на разговор представителей мэрии и горсовета. И те пояснили: помимо того, что котельные четыре года не знали капитального ремонта, им еще и катастрофически не хватает качественного угля (и это в городе, все улицы которого ведут к угольным разрезам). Просто у их собственника нет денег, чтобы купить нормальное топливо.

Муниципальное предприятие "Городские котельные и тепловые сети" еще в 2011 году было признано банкротом, срок соответствующей процедуры неоднократно продлевали, и одного конкурсного управляющего сменил на этом посту другой (к слову, его родной брат). В 2016-м собрание кредиторов утвердило порядок, сроки, стоимость и условия продажи котельных, связанных с ними коммуникаций, угольного склада и трансформаторных подстанций (всего девять объектов). В сентябре 2016-го их выставили на торги единым лотом по стартовой цене 21,2 миллиона рублей и продали единственному участнику аукциона - ООО "Теплоресурс" - за 20,2 миллиона. Но уже в апреле 2017-го имущество перешло к ООО "АгроПлюс", а осенью 2017-го - к ООО "Сады Притомья". Непосредственно же эксплуатировать перечисленные объекты стало ООО "Городское тепловое предприятие" (ГТП).

О том, как последнее справляется со своей функцией, красноречиво свидетельствуют материалы областной прокуратуры. В 2016-2018 годах организация не обеспечивает установленные нормативные запасы угля, ею не получен паспорт готовности к прохождению нынешнего отопительного сезона. За два последних года прокуратура города возбудила двенадцать административных дел в отношении должностных лиц ООО. Проведенная в ноябре прокурорская проверка показала, что его работникам больше двух месяцев не платили зарплату. За это руководителя оштрафовали на десять тысяч рублей.

Что же касается защиты прав жителей на тепло и горячую воду, а также возвращения котельных и остальных социально значимых объектов муниципалитету, то этим надзорное ведомство занимается уже год.

- Еще в декабре 2017-го прокурор Кемеровской области года направил в арбитражный суд региона исковое заявление об истребовании котельных и остального муниципального имущества из незаконного владения, - сообщила корреспонденту "РГ" старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич. - Иск мы обосновали тем, что объекты, предназначенные для снабжения жителей города теплом и горячей водой, перешли в чужие руки с использованием неправомерных схем. Во-первых, между датами заключения договоров купли-продажи прошло слишком мало времени. Во-вторых, не было представлено доказательств того, что и первый, и следующие покупатели действительно собирались осуществлять социально значимую деятельность, а не приобрели котельные исключительно для перепродажи. В-третьих, ни одно из трех ООО не обладало лицензией на эксплуатацию взрывопожароопасных объектов. Имущественный комплекс был раздроблен, и нынешнему владельцу - ООО "Семена Притомья" - в ущерб социальным и публичным интересам муниципального образования достались самые экономические выгодные его составляющие.

Однако в сентябре 2018-го арбитражный суд Кузбасса в удовлетворении иска отказал. Прокуратура обжаловала это решение в апелляционной инстанции. И на днях Седьмой арбитражный апелляционный суд постановил истребовать спорные объекты теплоснабжения в пользу муниципального образования "Киселевский городской округ". Решение вступило в законную силу. К слову, тепловые сети уже внесены в реестр муниципального имущества, их ремонт контролирует прокуратура.

Кстати

После стихийных митингов и многочисленных жалоб на холод в квартирах прокуратура Киселевска инициировала доследственную проверку по факту оказания горожанам коммунальных услуг, не отвечающих требованиям безопасности. "Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ, предварительное расследование контролирует прокуратура города. На постоянном контроле и деятельность ООО "ГТП". Если руководитель ООО "Семена Притомья" не согласится с постановлением апелляционного суда, мы будем отстаивать интересы жителей Киселевска в кассационной инстанции", - сообщила старший помощник прокурора Кемеровской области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич.