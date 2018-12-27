Существует миф о том, что в России, а уж тем более Сибири, из алкогольных напитков предпочитают исключительно водку, а в хороших винах вообще не разбираются: красное да белое, крепленое и сухое - вот и все, что мы усвоили из тысячелетней культуры виноделия.

Доля истины в этом есть, уж очень суровый у нас климат. Но сегодня все большее число сибиряков обращает внимание не только на крепость напитка, но и на вкусовые ощущения. И неудивительно, что в Новосибирске появились профессиональные сомелье - специалисты, способные вслепую отличить шабли от гави, прочитать лекцию о Пино Нуар и, главное, помочь с выбором вина. О том, как становятся сомелье и зачем это нужно в Сибири, "РГ" рассказали Анатолий Зюзин и Анна Смирнова - представители пока еще редкой в наших широтах профессии.

Не стесняйтесь спрашивать

- В столицах профессия сомелье получила распространение уже давно, ведь Москва и Санкт-Петербург дают основной оборот качественного алкоголя в России. По некоторым оценкам на эти два города приходится 95 процентов потребляемого в стране вина. В Сибири же пока предпочитают пиво и водку, потому и спрос на профессию сомелье крайне невелик. Зато здесь чувствуешь себя своего рода миссионером, - отмечает Анатолий Зюзин.

С ним согласна и Анна: работа сомелье прежде всего предполагает разговор с клиентом, уверена она. В Сибири все больше людей интересуются винной культурой, но при общении с сомелье часто испытывают трудности, стесняются.

- Бытует мнение, что люди нашей профессии чопорны и высокомерны, но это не так, - уверяет она. - Первое правило сомелье - не осуждать выбор другого человека. Хороший эксперт никогда не станет навязывать "что подороже", зато поможет выбрать вино в соответствии с моментом, едой на столе и кошельком. Если человек сразу обозначает диапазон цен, в котором хотел бы выбрать вино, это экономит время и мне, и ему. То же самое касается гастрономии - расскажите о блюдах на праздничном столе, и будет гораздо легче подобрать вино. Ведь этот напиток и вкусная еда - как инь и ян, сочетать их - целая наука.

Что касается науки. Вообще Анатолий учился на переводчика, но однажды парня попросили помочь с переводом на винной презентации, а затем пригласили работать на постоянной основе. Попав в этот мир, он невольно стал проникаться духом виноделия, отправился в Санкт-Петербургскую винную школу и вернулся в Сибирь уже с четким пониманием, что хочет посвятить себя этой профессии.

Анна Смирнова получила высшее музыкальное образование - ее скрипка очаровывала слушателей, но в какой-то момент она поняла, что хочет расширить горизонты. Вино, как и музыка, было для нее способом познания мира: Анна открывала книги по истории, искала во всемирной паутине любую информацию, связанную с тем или иным сортом винограда, особенностями почв и климата. Она не оставила музыку, но все же после окончания винной школы отдала предпочтение профессии сомелье.

Пей с умом!

По словам Анны Смирновой, сомелье должен обладать не только хорошим вкусом, но и отличной памятью. Ведь нужно обладать по-настоящему энциклопедическими знаниями об истории виноделия в том или ином регионе, особенностях современного производства в различных странах, десятках сортов винограда и стилях вина, технической стороне процесса и проч.

Да и практика, то есть уроки дегустации, заставляют включать голову как следует. За одно занятие будущий сомелье дегустирует и описывает до десяти наименований вина. Это заставляет работать практически все органы чувств: помимо вкуса, очень важно оценить содержимое бокала визуально, распознать нюансы аромата, прочувствовать плотность и вязкость напитка.

- Сомелье прежде всего должен научиться думать, когда в его руке бокал с вином, - считает Анатолий. - А вот пить вино на дегустации не принято: ощутил всю полноту вкуса и сплюнь. Даже если содержимое бокала тянет на несколько тысяч рублей. Понятное дело, этим правилом многие пренебрегают. Но представьте, что вас отправили на выставку - отобрать десять образцов вин из представленных пятисот. Даже если это будет один глоток из каждой бутылки, все труды пойдут насмарку.

Пробка с грибком

Сибирь весьма удалена от винодельческих регионов, и, возможно, именно с этим связано множество "поверий" о качестве напитка. Например, широко распространен миф о том, что дешевое вино делают из порошка. На самом деле сухие виноматериалы, о которых пишут на этикетках некоторых столовых вин - это лишь характеристика по содержанию сахара. Так же, как и, собственно, понятие "сухое вино". Никакого винного порошка не существует.

- Еще один распространенный стереотип гласит, что винтовая пробка указывает на вино низкого качества, - отмечает Анна. - Ничего подобного. Безусловно, для хозяйств с богатой историей пробки делаются на заказ по классической технологии из отборного материала. Но множество современных производителей прекрасного вина отдают предпочтение винтовой крышке, и она, в отличие от коры пробкового дерева, не пропускает воздух. К тому же, исключена пробковая болезнь - грибок, который, хоть и не опасен для здоровья человека, но убивает аромат вина.

Также никакого вреда на организм не оказывает диоксид серы. Эта добавка позволяет вину сохраняться долгие годы, так как убивает вредные бактерии. Виноделов обязали сообщать на этикетках о ее наличии не так давно, хотя серу используют в виноделии с XVIII века, когда в практику вошло окуривание погребов и бочек. До этого для "консервации" вина использовали соединения свинца - вот это действительно было вредно.

Сегодня диоксид серы в незначительных количествах используют как производители недорогих вин, так и признанные метры. Никакого влияния на здоровье такие малые концентрации не оказывают. Так, в пакетике с сухофруктами серы на порядок больше, чем в бутылке вина.

Как выбрать напиток для праздника

Игристое вино и хлопок пробки под бой Курантов давно стали обязательным атрибутом Нового года. Настоящее французское шампанское может себе позволить далеко не каждый, цена такой бутылки начинается от 3,5 тысяч рублей. Однако это вовсе не означает, что человек со средним достатком не может порадовать себя качественным шипучим вином.

По старой памяти многие продолжают покупать "Советское шампанское", хотя сегодня в продаже есть разнообразные игристые вина по цене от 500 до 1 000 рублей. К примеру, испанский стиль вина Кава или итальянский Просекко, которые производятся по классическим технологиям. А также игристые вина из южного полушария или российские из Крыма и Краснодарского края. Чтобы выбрать хорошее вино, лучше всего обратиться к профессионалу, но если его не оказалось рядом, стоит следовать некоторым рекомендациям.

- В первую очередь, отметайте столовые вина, - советует Анатолий Зюзин. - Эта категория производится по самым упрощенным требованиям, очень часто смешанные низкокачественные виноматериалы везут в Россию целыми цистернами и уже здесь разливают по бутылкам. Нужно искать на контрэтикетке упоминание о том, что это вино защищенного географического наименования, в странах Евросоюза используется аббревиатура IGP. Это не самая высшая категория вин, однако то, что напиток произведен в винодельческом регионе из местного винограда, своеобразный знак качества.

Но не стоит ждать, что в недорогой бутылке, на этикетке которой написано "Бордо" или "Бургундия", будет что-то стоящее. Лучше обратить внимание на вина с других континентов. Чтобы лучше узнать особенности виноделия той или иной страны, Анна Смирнова советует выбирать наиболее характерные для нее сорта.

- К примеру, в Чили своего рода фишкой стал виноград сорта Карменер, в Аргентине это красный Мальбек и белый Торронтес, в ЮАР - Пинотаж, а для Австралии характерен Шираз. Хотя, безусловно, в этих странах производят и очень достойные, своеобразные вина из общих сортов, вроде Мерло или Шардоне. Если же говорить о недорогих винах Старого света, я бы посоветовала обратить внимание на южные регионы Италии. Эта страна - один большой виноградник, здесь около трехсот автохтонных сортов, "фирменных" для каждого региона. Вина из Сицилии или Апулии могут быть недорогими, но весьма интересными.